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futebol

Clássico entre Flamengo e Vasco será realizado no Estádio Nilton Santos

Duelo será realizado neste domingo, às 16h, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 17:36

Publicado em 01 de Março de 2022 às 17:36

Válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, o clássico entre Flamengo (mandante) e Vasco será realizado no Estádio Nilton Santos, neste domingo, às 16h. Nas próximas horas, a Ferj, que já definiu o local e comunicou a decisão aos clubes, oficializará o palco em seu site oficial.
A expectativa de reabertura do Maracanã, que passa por uma reforma do gramado, para o Clássico de Milhões do dia 6 foi quebrada, já que o estádio só voltará a receber jogos a partir das semifinais do Cariocão.
Por falar na competição, o Flamengo soma 20 pontos e está na segunda colocação, com o Vasco logo atrás no retrovisor, com 16 e na terceira posição. Neste momento, restando duas rodadas para as semifinais, ambos - já classificados - se enfrentariam na próxima fase do Estadual, aliás.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Enquanto o Flamengo tem uma semana cheia para treinos, o Vasco vê a missão de avançar na Copa do Brasil. Às 21h30 desta quarta-feira, o Cruz-Maltino visita a Ferroviária pela primeira fase da competição.
Crédito: EstádioNiltonSantos:clubesaindadivulgarãoinformaçõessobreosingressos(Foto:VitorSilva/SSPress/BFR

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