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futebol

Clássico entre Chapecoense e Avaí abre a rodada de domingo da Série B

Verdão do Oeste e Leão se enfrentam a partir das 11h (Horário de Brasília), na Arena Condá...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 08:33

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2020 às 08:33
Crédito: DIvulgação Twitter do Corinthians
A manhã de domingo será agitada na Arena Condá. A partir das 11h (Horário de Brasília), Chapecoense e Avaí protagonizam o clássico catarinense pela 8ª rodada.Como chegam
Com uma defesa sólida, a Chapecoense aparece colada no G4 do torneio. O técnico Umberto Louzer soube armar o seu time e tem conseguido pontos preciosos devido a efetividade da sua equipe.
Já o Avaí, que era um dos elencos favoritos a brigar pelo título da competição, não tem empolgado neste início. Geninho ainda não encaixou a equipe ideal e espera que o clássico seja um divisor de águas. O Leão é o 10º, com 9 pontos.
Reencontro
Este será o primeiro encontro de ambos após o mata-mata do estadual. Nas quartas de final, o Verdão levou a melhor com a classificação.

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