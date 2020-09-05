Clássico entre Chapecoense e Avaí abre a rodada de domingo da Série B

A manhã de domingo será agitada na Arena Condá. A partir das 11h (Horário de Brasília), Chapecoense e Avaí protagonizam o clássico catarinense pela 8ª rodada.Como chegam
Com uma defesa sólida, a Chapecoense aparece colada no G4 do torneio. O técnico Umberto Louzer soube armar o seu time e tem conseguido pontos preciosos devido a efetividade da sua equipe.
Já o Avaí, que era um dos elencos favoritos a brigar pelo título da competição, não tem empolgado neste início. Geninho ainda não encaixou a equipe ideal e espera que o clássico seja um divisor de águas. O Leão é o 10º, com 9 pontos.
Reencontro
Este será o primeiro encontro de ambos após o mata-mata do estadual. Nas quartas de final, o Verdão levou a melhor com a classificação.