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Clássico das emoções tem retomada da aposta em bilheteria virtual

Santa Cruz e Náutico farão compromisso único na quarta-feira (29) para saber quem será o representante da capital na decisão do Campeonato Pernambucano...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 16:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2020 às 16:01
Crédito: Rafael Melo/Santa Cruz
Se nas arquibancadas da Arena Pernambuco o Clássico das Emoções entre Santa Cruz e Náutico não terá torcedores presentes, ao menos no aspecto virtual os clubes voltarão a apostar na estratégia de venda simbólica de ingressos para seguir se aproximando dos seus fãs e minimizar o impacto de bilheteria com a retomada das partidas nas atuais condições.
Do lado do Santa, a venda dos ingressos será concentrada inteiramente no site Estádio Lotado com a tabela de valores tendo os seguintes preços: R$ 10 (Arquibancada Geral), R$ 20 (Arquibancada Inferior(Atrás do gol)), R$ 40 (Arquibancada Inferior (Escudo)), Cadeira (R$ 80) e Camarote VIP (R$ 200).
Já no caso do Náutico, além de fazer a separação da comercialização (site da Nação Timbu para sócios e do Futebol Card para torcedores não-sócios), o clube planeja recompensar com brindes a cada 50 entradas vendidas nas categorias mais baratas, cotadas entre R$ 10 e R$ 20. Além dessas possibilidades, existe também a modalidade de ingresso mais cara, orçada em R$ 100.
No caso dos compradores de ingresso entre R$ 10 e R$ 20, as chances são de serem sorteados (com possibilidades normais ou dobradas. dependendo do valor investido) de receberem como prêmios produtos oficiais do clube (copos e livros comemorativos) ou mesmo experiências como visitar o CT e fazer um Tour no remodelado Estádio dos Aflitos de maneira gratuita.
Pensando no bilhete virtual vendido a R$ 100, os sorteios de um dos dois modelos oficiais de jogo será feito a cada seis unidades vendidas.
O duelo que vale vaga na final do Campeonato Pernambucano está programado para acontecer às 21h30 (horário de Brasília) onde nenhuma das equipes possui vantagem prévia.

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