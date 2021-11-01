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Clássico contra Vasco, duelos diante de Flamengo e Fluminense no Carioca e sub-20: a semana do Botafogo

Alvinegro terá clássicos na semana: um pela Série B do Brasileirão e outros no Carioca Feminino, contra a dupla Flamengo e Fluminense; LANCE! mostra agenda e onde assistir...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 07:00

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 07:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Uma semana repleta de clássicos para o Botafogo. O clube de General Severiano vai enfrentar, contando todas as categorias, os rivais Flamengo, Fluminense e Vasco nesta semana. Ao mesmo tempo, os times masculino, feminino e sub-20 vivem fases decisivos na temporada.+ Botafogo demonstra foco e, em outubro, se aproxima de objetivo final; veja o que falta para o acesso
Na Série B do Brasileirão, a equipe comandada por Enderson Moreira tem dois compromissos: diante do Confiança, na quarta-feira, e Vasco, no domingo, em São Januário. Na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro pode encaminhar o acesso à elite com duas vitórias.
O time feminino não foge dessas responsabilidades: se aproximando da reta final na primeira fase do Carioca, o Botafogo vai enfrentar Flamengo e Fluminense em um intervalo de três dias.
Por fim, o time sub-20 também viverá dias de decisão: a equipe de base terá o primeiro jogo da semifinal da Copa Rio sub-20/OPG contra o Serra Macaense.A SEMANA DO BOTAFOGO
QUARTA-FEIRA (03/11)Campeonato Carioca Feminino - 8ª rodadaFlamengo x BotafogoGávea - 10hOnde assistir: Fla TV
Campeonato Brasileiro - Série B - 33ª rodadaBotafogo x ConfiançaEstádio Nilton Santos - 19h​Onde assistir: Premiere
QUINTA-FEIRA (04/11)Copa Rio sub-20/OPG - SemifinalSerra Macaense x BotafogoMoacyrzão - 15hOnde assistir: a confirmar
SÁBADO (06/11)Campeonato Carioca Feminino - 9ª rodadaFluminense x BotafogoLaranjeiras - 15hOnde assistir: Flu TV
DOMINGO (07/11)​Campeonato Brasileiro - Série B - 34ª rodada​Vasco x BotafogoSão Januário - 16h​Onde assistir: Globo e Premiere

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