Clássico contra Vasco, duelos diante de Flamengo e Fluminense no Carioca e sub-20: a semana do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Uma semana repleta de clássicos para o Botafogo. O clube de General Severiano vai enfrentar, contando todas as categorias, os rivais Flamengo, Fluminense e Vasco nesta semana. Ao mesmo tempo, os times masculino, feminino e sub-20 vivem fases decisivos na temporada.+ Botafogo demonstra foco e, em outubro, se aproxima de objetivo final; veja o que falta para o acesso

Na Série B do Brasileirão, a equipe comandada por Enderson Moreira tem dois compromissos: diante do Confiança, na quarta-feira, e Vasco, no domingo, em São Januário. Na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro pode encaminhar o acesso à elite com duas vitórias.

O time feminino não foge dessas responsabilidades: se aproximando da reta final na primeira fase do Carioca, o Botafogo vai enfrentar Flamengo e Fluminense em um intervalo de três dias.

Por fim, o time sub-20 também viverá dias de decisão: a equipe de base terá o primeiro jogo da semifinal da Copa Rio sub-20/OPG contra o Serra Macaense.A SEMANA DO BOTAFOGO

QUARTA-FEIRA (03/11)Campeonato Carioca Feminino - 8ª rodadaFlamengo x BotafogoGávea - 10hOnde assistir: Fla TV

Campeonato Brasileiro - Série B - 33ª rodadaBotafogo x ConfiançaEstádio Nilton Santos - 19h​Onde assistir: Premiere

QUINTA-FEIRA (04/11)Copa Rio sub-20/OPG - SemifinalSerra Macaense x BotafogoMoacyrzão - 15hOnde assistir: a confirmar

SÁBADO (06/11)Campeonato Carioca Feminino - 9ª rodadaFluminense x BotafogoLaranjeiras - 15hOnde assistir: Flu TV