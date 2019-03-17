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Definição

Clássico à vista: quartas de finais do Capixabão estão definidas

Os confrontos da próxima fase serão: Desportiva x Real Noroeste, Serra x Rio Branco, Estrela x Rio Branco VN e Atlético x Vitória

Publicado em 16 de Março de 2019 às 21:59

Publicado em 

16 mar 2019 às 21:59
A tarde deste sábado definiu os confrontos das quartas de final do Campeonato Capixaba 2019. A nona e decisiva rodada teve os seguintes resultados: Estrela 3 x 1 Desportiva, Atlético 0 x 3 Tupy (por W.O.), Real Noroeste 3 x 2 Rio Branco, Rio Branco VN 3 x 1 Vitória e Castelo 1 x 5 Serra.
Diego Alves comemora os dois gols que marcou pelo Serra Crédito: Rafael Chaves/Serra
Os tradicionais Rio Branco (4º) e Serra (5º) se enfrentam. A primeira partida acontece no estádio Robertão, em Serra Sede, e a volta será no Kleber Andrade, em Cariacica. Quem se classificar vai enfrentar o vencedor de Real Noroeste (1º) e Desportiva Ferroviária (8º). A partida de ida será realizada no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, e a volta no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.
Na outra chave, Vitória (2º) e Atlético-ES (7º) fazem um confronto que reedita a final da última Copa Espírito Santo. O jogo de ida acontece provavelmente no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, e a volta no Salvador Costa, em Bento Ferreira. Quem avançar do duelo pega o vencedor de Rio Branco VN (3º) e Estrela do Norte (6º). O primeiro jogo será realizado no Sumaré e o segundo no Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.
De acordo com o regulamento, as quatro melhores equipes classificadas na primeira fase - Real, Vitória, Rio Branco VN e Rio Branco - jogam com a vantagem da igualdade na soma dos resultados das duas partidas, além de ter o mando de campo no jogo de volta.
Nesta segunda-feira, o departamento de competições da Federação de Futebol (FES) vai confirmar oficialmente as datas, horários e locais das oito partidas das quartas de final do Campeonato Capixaba 2019.
Quartas de final
Desportiva x Real Noroeste
Serra x Rio Branco
Estrela x Rio Branco VN
Atlético x Vitória

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