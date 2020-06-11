Citado pela UEFA, Flamengo lidera interações entre clubes da América

Crédito: Paula Reis/Flamengo

Com mais de 19 milhões e 400 mil interações no Instagram, o Flamengo foi o clube que gerou maior engajamento na rede social no mês de maio. A vantagem para o River Plate, segundo colocado entre os times de futebol, foi de 11 milhões de interações. O São Paulo, com 5,15 milhões, completa o Top-3.

Entre clubes de todas as modalidades do continente americano, o Flamengo só ficou atrás dos Los Angeles Lakers, da NBA, que somou 22 milhões e 300 mil interações no Instagram em maio. Confira os rankings nas publicações abaixo.

Recentemente, o Flamengo foi até mencionado pelo perfil da UEFA Champions League no Instagram. Com uma foto do escudo do Rubro-Negro no Maracanã, a página do principal torneio europeu perguntava aos seguidores quais atletas já haviam vestido a camisa do clube da Gávea e atuado na Liga dos Campeões.

O post, até esta quinta-feira, teve mais de 360 mil curtidas e 10 mil comentários. Romário, Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho, Júlio César, Sávio, Filipe Luís, Rafinha, Gerson... Foram vários nomes lembrados pela Nação.??? Parabéns @SaoPauloFC!!!

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