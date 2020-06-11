Citado pela UEFA, Flamengo lidera interações entre clubes da América

Com mais de 19 milhões e 400 mil interações no Instagram, o Flamengo foi o clube que gerou maior engajamento na rede social no mês de maio. A vantagem para o River Plate, segundo colocado entre os times de futebol, foi de 11 milhões de interações. O São Paulo, com 5,15 milhões, completa o Top-3.
Entre clubes de todas as modalidades do continente americano, o Flamengo só ficou atrás dos Los Angeles Lakers, da NBA, que somou 22 milhões e 300 mil interações no Instagram em maio. Confira os rankings nas publicações abaixo.
Recentemente, o Flamengo foi até mencionado pelo perfil da UEFA Champions League no Instagram. Com uma foto do escudo do Rubro-Negro no Maracanã, a página do principal torneio europeu perguntava aos seguidores quais atletas já haviam vestido a camisa do clube da Gávea e atuado na Liga dos Campeões.
O post, até esta quinta-feira, teve mais de 360 mil curtidas e 10 mil comentários. Romário, Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho, Júlio César, Sávio, Filipe Luís, Rafinha, Gerson... Foram vários nomes lembrados pela Nação.??? Parabéns @SaoPauloFC!!!
? INSTAGRAM - Mês de maio 2020!
➡ 2º clube brasileiro
➡ 3º clube de futebol na América
➡ 7º clube esportivo na América pic.twitter.com/hgZsDSFJst— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) June 9, 2020 View this post on Instagram Who’s played for @flamengo & in the #UCL? ?♂️ (players past & present) A post shared by UEFA Champions League (@championsleague) on Jun 9, 2020 at 12:22pm PDT E MAIS:Livre no mercado, Evandro foi um dos principais garçons do BR-2019Perto de estender a trajetória no Fla, Diego Alves superou a obesidadeBandeira crê em recuperação financeira do Vasco: 'Amplas condições'Flamengo completa dois anos sem fazer um gol de falta; veja o últimoBandeira avalia gestão e agradece à torcida: 'Se dispôs a correr riscos' E MAIS: