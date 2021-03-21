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futebol

Cinco jogadores do Vasco têm férias estendidas por mais duas semanas

Fora dos planos do Cruz-Maltino e com suas situações indefinidas, Henrique, Neto Borges, Werley, Marcos Junior e Lucas Santos só retornarão ao clube no dia 5 de abril...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 19:44

LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2021 às 19:44
Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP
Os cinco jogadores que estão fora dos planos e seguem com destino indefinido tiveram férias estendidas pelo Vasco. São eles: Henrique, Neto Borges, Werley, Marcos Junior e Lucas Santos. A reapresentação deles está marcada, agora, para o dia 5 de abril. A informação foi publicada inicialmente pelo site "Ge" e confirmada pelo LANCE!.
Antes, a reapresentação do grupo estava prevista para o início da semana que está começando. Após o fim do último Campeonato Brasileiro, em 25 de fevereiro, o elenco do Cruz-Maltino teve um breve recesso antes do início da nova temporada.
Parte do elenco, porém, já estava com o futuro encaminhado para fora do clube. Alguns já deixaram a Colina, outros estão a caminho de. Os cinco citados acima têm situação indefinida.
Henrique tem contrato até o meio do ano. Neto Borges também, mas está emprestado pelo Genk, da Bélgica. Marcos Junior tem contrato até o fim deste ano, enquanto Werley e Lucas Santos têm vínculos com o Vasco até o final do ano que vem.

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