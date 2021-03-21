Cinco jogadores do Vasco têm férias estendidas por mais duas semanas

Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP

Os cinco jogadores que estão fora dos planos e seguem com destino indefinido tiveram férias estendidas pelo Vasco. São eles: Henrique, Neto Borges, Werley, Marcos Junior e Lucas Santos. A reapresentação deles está marcada, agora, para o dia 5 de abril. A informação foi publicada inicialmente pelo site "Ge" e confirmada pelo LANCE!.

Antes, a reapresentação do grupo estava prevista para o início da semana que está começando. Após o fim do último Campeonato Brasileiro, em 25 de fevereiro, o elenco do Cruz-Maltino teve um breve recesso antes do início da nova temporada.

Parte do elenco, porém, já estava com o futuro encaminhado para fora do clube. Alguns já deixaram a Colina, outros estão a caminho de. Os cinco citados acima têm situação indefinida.