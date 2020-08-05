Cinco jogadores do Uberlândia, rival do Cruzeiro nesta quarta-feira, testam positivo para a Covid-19

O Uberlândia, time que vai encarar o Cruzeiro nesta quarta-feira, 5 de agosto, às 19h30, no Mineirão, pela decisão do Troféu Inconfidência, terá vários desfalques de última hora. O clube do Triângulo Mineiro informou que sete integrantes da sua delegação testaram positivo para a COVID-19. Dos infectados, cinco são jogadores: os zagueiros Rogério, Plínio e Zé Vitor, o meia Clebinho e o volante Érick, além de membros da comissão técnica: o massoterapeuta João Luis e fotógrafo Giovanni Mendes. O Uberlândia informou que as pessoas contaminadas estão bem e já retornaram ao Triângulo, onde permanecerão em isolamento. O presidente do Verdão, Flávio Gomide, fez um comunicado nas redes sociais do time sobre os casos de contágio pelo coronavírus. Além dos cinco jogadores e membros da comissão técnica, outras sete pessoas já tinham testado positivo na semana passada. Foram infectados os atacantes Breninho e Dija Baiano, o volante Luiz Alexandre, o goleiro Alex, o diretor de futebol Fabrício Tavares e o roupeiro Paulo Edson.