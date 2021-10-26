Cinco jogadores da equipe sub-20 do Corinthians reforçam primeiro treino comandado por Sylvinho na semana

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O técnico Sylvinho vem abrindo espaço para vários jovens formados na base do Corinthians e, no final da tarde desta terça-feira, deu nova demonstração de que está de olho nestes valores ao convocar cinco jogadores do time sub-20 alvinegro para participar do treino da equipe principal. O trabalho iniciou a preparação para o confronto diante da Chapecoense, na próxima segunda, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.O lateral-esquerdo Reginaldo, o zagueiro Belezi, o meia Matheus Araújo e os atacantes Felipe e Giovani foram os nomes chamados pelo treinador para reforçar a atividade no CT Joaquim Grava, onde o grupo corintiano começou uma longa semana de treinamentos que irá até o próximo domingo.

Um dia depois do empate por 2 a 2 com o Internacional, no Beira-Rio, o time folgou na última segunda-feira. E nesta terça os atletas que atuaram por mais de 45 minutos em Porto Alegre participaram apenas do aquecimento com o restante do elenco e, em seguida, foram à parte interna do CT para cumprir trabalhos regenerativos. Dos titulares, apenas o meia Renato Augusto, poupado para fazer controle de carga muscular, não foi ao gramado com este grupo.Depois do aquecimento, Sylvinho separou os atletas em quatro equipes e dirigiu, no Campo 2 do CT, um trabalho com jogos curtos em espaço reduzido. Na tarde desta quarta-feira, no mesmo local, o treinador comandará novo treinamento visando a partida diante da Chapecoense, lanterna do Brasileirão.

LUTA PELA VAGA DO TITULAR WILLIAN CONTINUA

Sylvinho observou os cincos jovens do time sub-20 do clube no treino desta terça depois de ter escalado nas duas últimas partidas jogadores formados na base corintiana como substitutos do meia-atacante Willian, que se recupera de lesão muscular na coxa que deve deixá-lo fora da equipe por mais de um mês.

No clássico diante do São Paulo, no Morumbi, o comandante surpreendeu ao escalar Adson no lugar do ex-jogador do Chelsea e do Arsenal. No duelo seguinte, contra o Inter, ele também não foi conservador ao arriscar a entrada de Vitinho. Porém, nos dois confrontos o técnico acabou sacando os dois jogadores e promovendo a entrada de Gustavo Mosquito na etapa final.

O mesmo Mosquito já havia substituído o próprio Willian quando o titular se lesionou no início da partida contra o Fluminense, na Neo Química Arena, onde deu a assistência para Gabriel Pereira marcar o gol da vitória. Mesmo assim, não foi mantido por Sylvinho na equipe, na qual o substituto do novo reforço de peso alvinegro continua sendo uma grande dúvida na formação alvinegra.

Na sétima posição do Campeonato Brasileiro, o Corinthians está com 41 pontos, cinco atrás do Flamengo, que hoje fecha o G4 da tabela, a zona de classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores.