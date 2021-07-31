Cinco coisas do Vasco para prestar atenção contra o Botafogo

Crédito: Miguel Schincariol

Em exatamente uma semana, Lisca terá comandado o Vasco em três jogos. Neste sábado, um clássico que já pede atenção a características que o Cruz-Maltino vai apresentar em campo. Confira cinco coisas para prestar atenção na equipe visitante do Estádio Nilton Santos.- Marcação alta: uma característica que Lisca parece tentar aplicar no Vasco é a marcação no campo de ataque. Só que é preciso fazer direito. Contra o São Paulo, a equipe falhou e deixou a zaga, lenta, exposta no primeiro gol.

- Jogo aéreo defensivo: dois dos três gols sofridos pelo Vasco de Lisca foram pelo alto. Justiça seja feita, o "barata-voa" tem sido visto desde o início da temporada. Neste sábado vai melhorar?

- Qualidade das chances: o próprio treinador entendeu que, no meio de semana, o time não esteve inspirado para definir as jogadas que criou. Sábado passado, contra o Guarani, esteve. Este é outro problema que já existia na gestão Marcelo Cabo. O time chega no ataque, mas não com chances reais.

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- Primeiro volante: Lisca também admitiu que Galarza ainda não está adaptado à primeira função do meio-campo, pelo instinto de se mover da faixa central. Poderá haver novidade, mas Andrey não tinha condições de iniciar a partida na última quarta-feira. Terá neste sábado?