Cinco coisas do Vasco para prestar atenção contra o Botafogo

Em exatamente uma semana, Lisca terá comandado o Vasco em três jogos. Neste sábado, um clássico que já pede atenção a características que o Cruz-Maltino vai apresentar em campo. Confira cinco coisas para prestar atenção na equipe visitante do Estádio Nilton Santos.- Marcação alta: uma característica que Lisca parece tentar aplicar no Vasco é a marcação no campo de ataque. Só que é preciso fazer direito. Contra o São Paulo, a equipe falhou e deixou a zaga, lenta, exposta no primeiro gol.
- Jogo aéreo defensivo: dois dos três gols sofridos pelo Vasco de Lisca foram pelo alto. Justiça seja feita, o "barata-voa" tem sido visto desde o início da temporada. Neste sábado vai melhorar?
- Qualidade das chances: o próprio treinador entendeu que, no meio de semana, o time não esteve inspirado para definir as jogadas que criou. Sábado passado, contra o Guarani, esteve. Este é outro problema que já existia na gestão Marcelo Cabo. O time chega no ataque, mas não com chances reais.
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- Primeiro volante: Lisca também admitiu que Galarza ainda não está adaptado à primeira função do meio-campo, pelo instinto de se mover da faixa central. Poderá haver novidade, mas Andrey não tinha condições de iniciar a partida na última quarta-feira. Terá neste sábado?
- MT: uma vez que Zeca está suspenso e Riquelme foi para o departamento médico antes do último jogo, é natural que o ex-jogador do Volta Redonda apareça novamente como lateral-esquerdo. E se ele for bem, poderá findar a desconfiança de parte da torcida, que pede mais um atleta para a posição.