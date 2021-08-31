Cinco atletas do Vasco e Lisca entram na seleção da galera da 21ª rodada da Série B; Caio Lopes é o mais votado

Crédito: Caio Lopes marcou o seu primeiro gol como profissional do Vasco da Gama (Rafael Ribeiro/Vasco

Após um jejum de três partidas sem vencer, o Vasco derrotou a Ponte Preta por 2 a 0 e está com 31 pontos, a quatro do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, Marquinhos Gabriel, Leandro Castan, Zeca, Lisca, Léo Matos e Caio Lopes foram escolhidos para a seleção da galera da 21ª rodada na página oficial da competição no Twitter através de votação popular.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Entre os escolhidos está Caio Lopes, que também foi considerado o cara da rodada com 52% dos votos. Vale lembrar que o jovem marcou o seu primeiro gol como profissional do Gigante da colina com um belo chute de fora da área. Além dele, o técnico Lisca também está presente, já que teve uma semana inteira para treinar e fez mudanças significativas na equipe que voltou a vencer.

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Além deles, o lateral-esquerdo Zeca foi o mais votado da posição e se destacou sobretudo quando o Vasco tinha a bola. Ele atuou mais por dentro e ajudou na construção das jogadas e nas transições ofensivas. Completaram os nomes cruz-maltinos da seleção da rodada: Marquinhos Gabriel, que deu a assistência para o primeiro gol, marcado por Andrey, e o lateral-direito Léo Matos.

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Por fim, o zagueiro Leandro Castan também está na seleção da rodada. Ele se destacou por sua liderança em campo e praticamente ganhou todos os duelos por cima. Nas vezes em que a Ponte Preta atacou, o jogador foi soberano na defesa e foi o mais votado.

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