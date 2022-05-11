Cidade de Chapecó é homenageada em novo uniforme da Chapecoense

Com linhas clássicas e uma referência a cidade de origem da Chapecoense, o clube anunciou na última terça-feira (10) o seu novo uniforme para a temporada 2022 produzido pela empresa de material esportivo Umbro.>Seleção: veja quem pode aparecer na nova lista do técnico TiteEnquanto na parte frontal a indumentária se mantem com um design onde consta apenas o tradicional tom de verde do clube desde o seu surgimento, nas laterais consta um ponto marcantes para a cidade de Chapecó, que completa 105 anos de existência em 2022.

Isso porque traços gráficos identificam um desenho com o estilo da tribo indígena Kaingang, remetendo não apenas ao povo nativo da região, mas também ao orgulho do clube que batiza seu estádio (Arena Condá) justamente em referência ao histórico líder Kaingang, Vitorino Condá.

Outros detalhes a serem destacados no novo uniforme da Chapecoense são o patch em homenagem aos 105 anos da cidade (barra externa) bem como, na gola interna, a tradicional frase "Somos Todos Chape" decorada com uma pena em alusão ao índio, mascote do Verdão do Oeste.

Apesar de não ter sido oficializado, a tendência é que o novo unifome seja estreado pelos comandados de Gilson Kleina na próxima sexta-feira (13). Na ocasião, o time recebe em seus domínios o Sport pela 7ª rodada da Série B.