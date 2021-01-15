Chuva forte em SP leva treino do Corinthians para parte interna do CT

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta sexta-feira, o Corinthians deu sequência à preparação para mais um clássico diante do Palmeiras. O Dérbi acontece na próxima segunda, às 19h, no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Por conta das fortes chuvas que atingiram a Zona Leste de São Paulo, onde está fica o CT Joaquim Grava, os jogadores trabalharam na parte interna do complexo sob a supervisão dos preparadores físicos. Apenas os goleiros foram ao campo com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.

- Em virtude de, no treino de ontem (quinta-feira), a gente ter exigido bastante dos atletas e da chuva forte, achamos melhor poupar o gramado e também promover uma atividade de força com eles, dando ênfase na parte muscular, para que, segunda-feira, todos eles estejam à disposição - explicou o técnico Vagner Mancini ao site oficial do clube.Lucas Piton, que passou por cirurgia na hérnia inguinal, e Otero, em quarentena por conta da Covid-19, continuam fora de combate e serão desfalques no clássico. Roni, em tratamento no pé, ainda é dúvida. Por outro lado, Ramiro retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Um provável Corinthians para o Dérbi é: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Ramiro (Cantillo); Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital; Jô.