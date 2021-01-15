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Chuva forte em SP leva treino do Corinthians para parte interna do CT

Técnico Vagner Mancini optou pela realização de um trabalho de fortalecimento em dia de temporal na Zona Leste de São Paulo. Timão terá mais dois treinos antes do Dérbi...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 18:32

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 18:32

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta sexta-feira, o Corinthians deu sequência à preparação para mais um clássico diante do Palmeiras. O Dérbi acontece na próxima segunda, às 19h, no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Veja os jogadores que participaram dos gols do Timão na Era Mancini
Por conta das fortes chuvas que atingiram a Zona Leste de São Paulo, onde está fica o CT Joaquim Grava, os jogadores trabalharam na parte interna do complexo sob a supervisão dos preparadores físicos. Apenas os goleiros foram ao campo com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.
- Em virtude de, no treino de ontem (quinta-feira), a gente ter exigido bastante dos atletas e da chuva forte, achamos melhor poupar o gramado e também promover uma atividade de força com eles, dando ênfase na parte muscular, para que, segunda-feira, todos eles estejam à disposição - explicou o técnico Vagner Mancini ao site oficial do clube.Lucas Piton, que passou por cirurgia na hérnia inguinal, e Otero, em quarentena por conta da Covid-19, continuam fora de combate e serão desfalques no clássico. Roni, em tratamento no pé, ainda é dúvida. Por outro lado, Ramiro retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.
Um provável Corinthians para o Dérbi é: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Ramiro (Cantillo); Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital; Jô.
O Timão tem mais dois treinos até a partida diante do Palmeiras. O primeiro deles será neste sábado, na parte da manhã, no CT. Atualmente, o Alvinegro ocupa a oitava posição na tabela do Brasileirão-2020 com 42 pontos.

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