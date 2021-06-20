Chuteira verde? Torcida do Corinthians 'pega no pé' de Jô durante duelo com o Bahia

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Bahia e Corinthians fizeram um jogo terrível na tarde deste domingo, pela quinta rodada do Brasileirão. A falta de emoção no 0 a 0 em Salvador acabou gerando espaço para outros assuntos, como a cor da chuteira de Jô. Para torcedores do Timão, principalmente aqueles assíduos no Twitter, o calçado do atacante parecia ser verde, cor que é a mesma do rival Palmeiras.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A chuteira, que é produzida pela Nike, mesma fornecedora de material esportivo do Corinthians, é vendida como azul turquesa, mas por se tratar de uma tonalidade "neon", ela pode ter sua cor distorcida dependendo da luz.

No entanto, isso não convenceu o torcedor alvinegro que, pela TV, notou uma cor muito mais próxima do verde do que de um tom de azul. Como a partida não estava atraente, esse detalhe acabou virando assunto nas redes sociais.