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Christian assina com clube de Portugal e agradece Fluminense após 12 anos: 'Momentos inesquecíveis'

Jogador não teve o contrato renovado com o clube carioca e assina com o Atlético Clube Marinhense por um ano com opção de renovação...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 18:11

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 18:11

Crédito: Divulgação
Cria da base do Fluminense, o atacante Christian está de casa nova. Depois de não renovar com o Tricolor, ele assinou com o Atlético Clube Marinhense, de Portugal. O contrato é válido por um ano com possibilidade de renovação ao término. Aos 21 anos, ele fez uma partida na equipe profissional, em outubro de 2020, diante do Goiás.
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- É uma oportunidade nova, diferente, que, sem dúvidas, vou agarrar com unhas e dentes. Sou muito grato ao Fluminense por tudo que me proporcionou durante os 12 anos que estive no clube, representando o Tricolor por todo canto do país e do mundo. Ficam na memória e no coração os títulos, artilharias, competições internacionais de perder a conta e momentos inesquecíveis. Guardarei tudo isso com muito carinho - afirmou o jogador.
Veja a tabela do Brasileirão
Natural de Vassouras, no Rio de Janeiro, Christian foi campeão da Taça Rio Sub-15 em 2014. Ele estava no Sub-23 na temporada passada, por onde jogou nove partidas no Brasileirão da categoria, além dos dois amistosos diante do Botafogo. A última vez que entrou em campo foi em janeiro deste ano, quando o Flu acabou eliminado pelo Vila Nova na semifinal do torneio nacional. - Chegou o momento de um desafio inédito, chegou a hora de uma nova história. Agora, visto a camisa do Atlético Marinhense e estou muito motivado e ansioso por corresponder à confiança que todos aqui depositaram em mim. A expectativa para fazer um bom trabalho por aqui, claro, é grande. Que seja mais uma história bonita e duradoura em minha carreira - celebrou o jovem.
Christian foi anunciado pelo Marinhense na última sexta-feira. O clube é sediado na Marinha Grande, distrito de Leiria. A equipe tenta subir para a terceira divisão portuguesa.

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