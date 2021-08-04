Christian assina com clube de Portugal e agradece Fluminense após 12 anos: 'Momentos inesquecíveis'

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Cria da base do Fluminense, o atacante Christian está de casa nova. Depois de não renovar com o Tricolor, ele assinou com o Atlético Clube Marinhense, de Portugal. O contrato é válido por um ano com possibilidade de renovação ao término. Aos 21 anos, ele fez uma partida na equipe profissional, em outubro de 2020, diante do Goiás.

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- É uma oportunidade nova, diferente, que, sem dúvidas, vou agarrar com unhas e dentes. Sou muito grato ao Fluminense por tudo que me proporcionou durante os 12 anos que estive no clube, representando o Tricolor por todo canto do país e do mundo. Ficam na memória e no coração os títulos, artilharias, competições internacionais de perder a conta e momentos inesquecíveis. Guardarei tudo isso com muito carinho - afirmou o jogador.

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Natural de Vassouras, no Rio de Janeiro, Christian foi campeão da Taça Rio Sub-15 em 2014. Ele estava no Sub-23 na temporada passada, por onde jogou nove partidas no Brasileirão da categoria, além dos dois amistosos diante do Botafogo. A última vez que entrou em campo foi em janeiro deste ano, quando o Flu acabou eliminado pelo Vila Nova na semifinal do torneio nacional. - Chegou o momento de um desafio inédito, chegou a hora de uma nova história. Agora, visto a camisa do Atlético Marinhense e estou muito motivado e ansioso por corresponder à confiança que todos aqui depositaram em mim. A expectativa para fazer um bom trabalho por aqui, claro, é grande. Que seja mais uma história bonita e duradoura em minha carreira - celebrou o jovem.