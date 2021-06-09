Chris Lessa pede demissão e deixa o comando das Sereias da Vila

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC

O Santos anunciou na tarde desta quarta-feira (09) a saída da técnica Christiane Lessa do comando das Sereias da Vila. Segundo a nota divulgada pelo clube, a treinadora pediu demissão e as duas partes chegaram a um acordo.Ex-jogadora, a técnica foi contratada no início do ano. Ela iniciou oficialmente a carreira como treinadora em 2017 e, desde então, teve passagens por grandes centros mundiais do futebol feminino, como Estados Unidos, China e Noruega, retornando ao Brasil na última temporada.

No Campeonato Brasileiro, as Sereias ocupam a terceira colocação, com 24 pontos. A equipe conseguiu ficar invicta nos clássicos estaduais, mas perdeu as duas últimas partidas.Confira a nota oficial do Santos

Christiane Lessa não é mais a treinadora das Sereias da Vila. Contratada no dia 25 de janeiro, ela optou por não mais seguir no time e, após pedido, as partes resolveram amigavelmente a rescisão do contrato.

No Campeonato Brasileiro foram 13 jogos, com sete vitórias, três empates e três derrotas, com o time já classificado para a segunda fase do torneio. Com a saída de Lessa, a auxiliar-técnica Fabi Guedes deve assumir interinamente a equipe.