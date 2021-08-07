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futebol

Chico valoriza mais um jogo sólido da defesa do Sport

Leão novamente não foi vazado e ficou no empate sem gols contra o Bragantino...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2021 às 11:45

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 11:45

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Na noite da última sexta-feira, o Sport recebeu o Red Bull Bragantino na Ilha do Retiro e ficou no empate sem gols dentro de casa.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar de não somar os três pontos, o time saiu satisfeito por ter ficado mais uma partida sem sofrer gols.
‘Foi importante mais um jogo sem tomar gol, um jogo sólido defensivamente. Agradecer aos companheiros, do goleiro ao atacante, todos bem. Bela partida defensivamente e ofensivamente logo o gol vai sair e as vitórias também’, declarou ao Premiere.
Com a defesa mais sólida, o Leão fica na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos.

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