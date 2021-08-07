Chico valoriza mais um jogo sólido da defesa do Sport

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Na noite da última sexta-feira, o Sport recebeu o Red Bull Bragantino na Ilha do Retiro e ficou no empate sem gols dentro de casa.

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Apesar de não somar os três pontos, o time saiu satisfeito por ter ficado mais uma partida sem sofrer gols.

‘Foi importante mais um jogo sem tomar gol, um jogo sólido defensivamente. Agradecer aos companheiros, do goleiro ao atacante, todos bem. Bela partida defensivamente e ofensivamente logo o gol vai sair e as vitórias também’, declarou ao Premiere.