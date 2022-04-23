Chelsea x West Ham: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Neste domingo, o Chelsea recebe o West Ham pela 34ª rodada da Premier League. O jogo é importante para a classificação da liga nesta reta final já que ambas as equipes buscam uma vaga na Champions League. O confronto, no Stamford Bridge, está marcado para às 10h.TABELAO Chelsea ocupa a terceira colocação da tabela com 62 pontos e briga pela permanência no G4. Arsenal com 60, Tottenham com 58 e Manchester United com 54 brigam por uma vaga na Champions League. Enquanto isso, o West Ham vem logo em seguida, com 56 pontos, e também luta por uma vaga em competição europeia.
COMO CHEGAM AS EQUIPESNa última rodada da Premier League, o Chelsea perdeu para o Arsenal por 4 a 2 em um clássico em casa. Enquanto o West Ham ficou somente no empate por 1 a 1 com o Burnley.FICHA TÉCNICAChelsea x West Ham
Data e horário: 24/02/2022, às 10hLocal: Stamford Bridge, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Reece James, Christensen e Sarr; Azpilicueta, Lofftus-Cheek, Kanté e Marcos Alonso; Mason Mount, Lukaku e Timo Werner.
WEST HAM (Técnico: David Moyes)Fabianski; Johnson, Dawson, Diop e Cresswell; Soucek, Rice, Bowen, Lanzini e Vlasic; Antonio.