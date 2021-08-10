Chelsea x Villarreal: onde assistir e as prováveis escalações da Supercopa da Uefa

Crédito: Divulgação / Uefa

A bola vai rolar pela Supercopa da Uefa, que reúne os campeões da última Champions League e Liga Europa. Nesta quarta-feira, Chelsea e Villarreal se enfrentam no Estádio Windsor Park, em Belfast, na Irlanda do Norte. O jogo acontece às 16h (de Brasília).

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League e La Liga 2021/22CHELSEACampeão europeu ao vencer o Manchester City na final da Champions League, o Chelsea chega como grande favorito para a partida. Antes do jogo, o técnico Thomas Tuchel elogiou o Villarreal e também o técnico adversário, Unai Emery.

- Que maneira mais agradável de começar a temporada do que com uma final europeia. Tenho um grande respeito pelo Villarreal e pelo Unai Emery. Quer dizer, eles terão de chamar Liga Europa de Troféu Unai Emery em breve (risos). Ele é incrível. Acho que eles vão encarar este jogo sentindo que não têm nada a perder. No entanto, faremos tudo que estiver ao nosso alcance para levar o troféu - disse Tuchel.

VILLARREALDepois de vencer o Manchester United na final da Liga Europa, o Villarreal agora busca bater mais uma vez uma equipe inglesa. Antes da partida, o técnico Unai Emery lembrou que chegou duas vezes na Supercopa da Uefa, mas que perdeu ambas, e que agora é a hora de vencê-la.

- Quero ganhar a Supercopa porque até agora não tenho. Estive envolvido em duas (em 2014 e 2015 com o Sevilla) e perdi as duas. Seria uma ótima maneira de finalizar a última temporada. Poderíamos mais uma vez fazer história e conquistar algo maravilhoso antes da nova campanha. A Supercopa vai mostrar do que somos capazes contra uma equipe de ponta como o Chelsea, o atual campeão europeu e, para mim, a melhor equipe do mundo - disse Emery.

+ Veja o valor de mercado de cada jogador da provável escalação do PSG com MessiFICHA TÉCNICA

Leicester x Manchester CitySupercopa da Inglaterra​Data e horário: 11/08/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Estádio Windsor Park, em Belfast (IRN)Árbitro: Sergei Karasev (RUS)Assistentes: Igor Demeshko (RUS) e Maksim Gavrilin (RUS)Transmissão: SBT, TNT e HBO Max

PROVÁVEIS TIMES

CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Zouma, Thiago Silva e Rüdiger; Reece James, Kanté, Kovacic e Marcos Alonso; Havertz, Ziyech e Werner.