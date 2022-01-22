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Chelsea x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Depois de duelos quentes pela Copa da Liga Inglesa no mês de janeiro, equipes voltam a se enfrentar pela Premier League. Ambas os times lutam na parte de cima da tabela...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2022 às 18:20

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 18:20

A bola vai rolar para mais um jogo da 23ª rodada do Campeonato Inglês. E neste domingo, na capital britânica, Chelsea e Tottenham fazem um clássico londrino onde as duas equipes brigam pelas primeiras colocações. O jogo acontece no Stamford Bridge, às 13h30 (de Brasília).CHELSEAEm terceiro lugar no Campeonato Inglês e ainda sonhando com o título, o Chelsea tem a chance de diminuir a vantagem do Manchester City, que empatou na rodada. Na última partida, os Blues empataram com o Brighton em jogo adiantado em virtude do Mundial de Clubes.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
TOTTENHAMTentando voltar à Champions League, o Tottenham tem a chance de terminar a rodada dentro do G-4, em caso de vitória neste domingo. Com 36 pontos, os Spurs têm dois a menos que o Manchester United, que fecha a zona de classificação para o torneio da Uefa. Na última partida, o time de Antonio Conte venceu o Leicester em virada emocionante nos minutos finais.
+ Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaFICHA TÉCNICA
Chelsea x TottenhamPremier League - Campeonato Inglês23ª Rodada​Data e horário: 23/01/2022, às 13h30 (de Brasília)​Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Paul TierneyAssistentes: Lee Betts e Constantine HatzidakisTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Kepa; Sarr (Ziyech), Thiago Silva e Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic (Jorginho) e Marcos Alonso; Mason Mount, Lukaku e Timo Werner.
Desfalques: Chilwell, Reece James e Chalobah (lesionados); Christensen (Covid-19); Mendy (convocado para a seleção).
TOTTENHAM (Técnico: Antonio Conte)Lloris; Sánchez, Dier e Davies; Emerson Royal, Skipp, Winks, Hojbjerg e Reguilón; Kane e Lucas Moura.
Desfalques: Cuti Romero e Son (lesionados); Dier e Emerson Royal (dúvidas).
Crédito: ChelseaeliminouoTottenhamrecentementenasemifinaldaCopadaLigaInglesa(Foto:ADRIANDENNIS/AFP

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