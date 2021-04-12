Chelsea x Porto: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Chelsea e Porto se enfrentam novamente pelas quartas de final da Champions League nesta terça,feira, às 16h (horário de Brasília). O duelo será realizado em Sevilha, assim como foi na última semana, onde o clube inglês conquistou uma vitória por 2 a 0 e está próximo de assegurar uma vaga na semifinal do principal torneio de futebol da Europa.Objetivo
- Quando você está no segundo jogo das quartas de final da Champions League não há um time que não tenha o objetivo de chegar na semifinal. Eu estou aqui para vencer jogos e títulos. Não há jogo mais difícil que o próximo e não há outro obstáculo além do Porto. Não podemos nos perder em sonhos ou esperança. Temos que focar na realidade e temoa uma dura batalha - disse Thomas Tuchel, técnico do Chelsea.
Projeção
O Chelsea construiu uma boa vantagem no primeiro jogo ao vencer os Dragões com gols de Mason Mount e Ben Chilwell. Caso avance, a expectativa é de que os ingleses enfrentem o Real Madrid por conta da ótima vitória da equipe merengue sobre o Liverpool por 3 a 1 no duelo de ida, além de vir embalado após vitória no El Clásico.
FICHA TÉCNICA:Chelsea x Porto
Data e horário: 13/4/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha (ESP)Onde assistir: TNT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Christensen; James, Kovacic, Kante e Alonso; Ziyech e Mount; Giroud
Desfalques: Nenhum
PORTO (Técnico: Sérgio Conceição)Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe e Sanusi; Corona, Uribe, Sérgio Oliveira e Otávio; Marega e Taremi
Desfalques: Diogo Costa (Covid-19)