Chelsea x Plymouth: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Copa da Inglaterra

Depois de uma sequência de três jogos seguidos na Premier League, o Chelsea vira a chave para a Copa da Inglaterra. Neste sábado, o time de Thomas Tuchel enfrenta o Plymouth no Stamford Bridge, às 09h30 (de Brasília), pela quarta rodada da competição mais antiga da história do futebol. O confronto, vale destacar, é o último compromisso do Chelsea antes do Mundial de Clubes. A equipe de Londres estreará na próxima quarta-feira e, por isso, deve ir a campo com um time formado majoritariamente por jogadores reservas.
Já o Plymouth busca acabar com um longo jejum. Desde a temporada 2006-07, o time não consegue passar da quarta rodada da Copa da Inglaterra. Portanto, neste sábado, a equipe terá mais uma oportunidade para findar a sequência negativa.FICHA TÉCNICAChelsea x PlymouthData e horário: 05/02/2022, às 09h30 (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Simon HooperAssistentes: Referees Neil Davies e Derek EatonTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Bettinelli; Hall, Chalobah e Sarr; Azpilicueta, Saul, Kovacic e Hudson-Odoi; Ziyech, Havertz e Timo Werner
PLYMOUTH (Técnico: Steven Schumacher)Cooper; Edwards, Gillesphey, Scarr, Wilson e Grant; Câmara, Houghton e Vassoura; Garrick e Jephcott