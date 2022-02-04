  • Chelsea x Plymouth: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Copa da Inglaterra
Chelsea x Plymouth: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Copa da Inglaterra

O confronto, vale destacar, é o último compromisso do Chelsea antes do Mundial de Clubes; os Blues estreiam na competição na próxima quarta-feira...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 19:38

LanceNet

04 fev 2022 às 19:38
Depois de uma sequência de três jogos seguidos na Premier League, o Chelsea vira a chave para a Copa da Inglaterra. Neste sábado, o time de Thomas Tuchel enfrenta o Plymouth no Stamford Bridge, às 09h30 (de Brasília), pela quarta rodada da competição mais antiga da história do futebol.> Técnicos que não deram certo no clube onde tiveram destaque como jogadorO confronto, vale destacar, é o último compromisso do Chelsea antes do Mundial de Clubes. A equipe de Londres estreará na próxima quarta-feira e, por isso, deve ir a campo com um time formado majoritariamente por jogadores reservas.
Já o Plymouth busca acabar com um longo jejum. Desde a temporada 2006-07, o time não consegue passar da quarta rodada da Copa da Inglaterra. Portanto, neste sábado, a equipe terá mais uma oportunidade para findar a sequência negativa.FICHA TÉCNICAChelsea x Plymouth​Data e horário: 05/02/2022, às 09h30 (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Simon HooperAssistentes: Referees Neil Davies e Derek EatonTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Bettinelli; Hall, Chalobah e Sarr; Azpilicueta, Saul, Kovacic e Hudson-Odoi; Ziyech, Havertz e Timo Werner
PLYMOUTH (Técnico: Steven Schumacher)Cooper; Edwards, Gillesphey, Scarr, Wilson e Grant; Câmara, Houghton e Vassoura; Garrick e Jephcott
Crédito: O Chelsea entra em campo amanhã deste sábado (Foto: ADRIAN DENNIS/AFP

