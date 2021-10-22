Chelsea x Norwich City: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

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Neste sábado, o Chelsea recebe o Norwich City no Stamford Bridge em partida válida pela nona rodada da Premier League. Primeiro colocado na competição, o time londrino busca manter a liderança, enquanto os visitantes querem a primeira vitória para deixar a lanterna.Veja a tabela da Inglês

Líder da Premier League, o Chelsea está com 19 pontos na competição, um a mais que o Liverpool, segundo colocado. A equipe dos Blues busca mais uma vitória para até, caso os Reds percam para o Manchester United, aumentar a sua distância no topo da tabela.

- Estou muito feliz por ele (Daniel Farke) ter chegado ao mais alto nível. Ele já chegou duas vezes à Premier League com o mesmo clube, o que mostra que eles confiam nele e não são julgados apenas pelos resultados puros, o que é uma coisa muito boa, e fala por si - disse Tuchel, treinador do Chelsea.

Lanterna, o Norwich City somou apenas dois pontos em oito jogos já disputados e, consequentemente, não conseguiu vencer uma única partida na Premier League. Contra o líder fora de casa, a equipe terá uma grande missão pela frente.

- Não será fácil marcar contra eles (Chelsea), então amanhã temos que ser incrivelmente clínicos e incrivelmente eficazes no uso das chances, mas se eu tiver que julgar nosso jogo no momento, a única coisa que falta é trazer a bola para o linha - disse Daniel Farke, treinador do Norwich.FICHA TÉCNICACHELSEA x NORWICH - Premier League

Data e horário: 23/10/2021, às 8:30h (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Andy MadleyAssistentes: Stuart Burt e Eddie SmartOnde assistir: ESPN Brasil

CHELSEA (Treinador: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger; Reece James, Loftus-Cheek, Kovacic e Chilwell; Mount, Hudson-Odoi e Havertz.

Desfalques: Lukaku, Werner e Pulisic (lesionados).

NORWICH (Treinador: Daniel Farke)Krul; Aarons, Kabak, Hanley, Gibson e Giannoulis; Normann, Lees Melou e McLean; Sargent e Pukki.