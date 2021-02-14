Chelsea x Newcastle: saiba onde assistir e as prováveis escalações

O Chelsea recebe o Newcastle visando entrar no G4 da Premier League nesta segunda-feira, às 17h (horário de Brasília). Os Blues vivem um bom momento desde a chegada de Thomas Tuchel no comando, está invicto e vem de três vitórias seguidas no Campeonato Inglês. Por outro lado, o Newcastle está desfalcado de Callum Wilson, mas quer se distanciar da zona de rebaixamento.Crítico- Nós seremos honestos se não gostarmos da performance. Há coisas que podemos fazer melhor, temos que focar nos detalhes, porque, no geral, não quero ser tão duro. Nós vamos ajudar os jogadores a entender o que pode ser feito melhor e vamos nos preparar para o duelo contra o Newcastle, que será um jogo duro, mas temos que estar prontos - disse Tuchel.
Invicto
Thomas Tuchel já fez cinco jogos como técnico do Chelsea, sendo quatro pela Premier League e um pela Copa da Inglaterra. O alemão empatou em sua estreia pelo Campeonato Inglês, mas o clube vem de quatro vitórias seguidas, tendo sofrido apenas um gol, mas com um futebol que não convenceu os torcedores.
FICHA TÉCNICA:Chelsea x Newcastle
Data e horário: 15/2/2021, às 17h (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Onde assistir: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Zouma e Rudiger; James, Jorginho, Kante e Chilwell; Mount, Abraham e Werner.
Desfalques: Thiago Silva e Christensen (machucados).
NEWCASTLE (Técnico: Steve Bruce)Darlow; Krafth, Clark, Dummett e Lewis; Hayden, Willock, Shelvey e Almiron; Joelinton e Saint-Maximin
Desfalques: Callum Wilson, Fabian Schar e Javier Manquillo (machucados). Jeff Hendrick (suspenso).