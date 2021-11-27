Chelsea x Manchester United: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Neste domingo, o Chelsea enfrenta o Manchester United pela 13ª rodada da Premier League. Os Blues lideram a competição enquanto os Diabos Vermelhos ocupam a oitava colocação da tabela. O confronto, no Stamford Bridge, está marcado para às 13h30.> Veja a classificação da Premier League
CHELSEAOs Blues chegam com moral após ter goleado a Juventus por 4 a 0 pela Champions League na última rodada. Além disso, a equipe é líder da Premier League, com 29 pontos, e vai atrás de uma vitória em casa para ampliar a vantagem para o segundo colocado.
MANCHESTER UNITEDEm seu último compromisso, o United venceu o Villarreal por 2 a 0 pela Champions League. Apesar da vitória, o desempenho da equipe em campo não empolgou. Sob comando do novo técnico, Ralf Rangnick, os Diabos Vermelhos precisam voltar a triunfar no Campeonato Inglês. O time se encontra na oitava colocação, com 17 pontos.
FICHA TÉCNICA
Data e horário: 28/11/2021, às 13h30Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Chalobah, Tiago Silva, Rudiger; James, Jorginho, Loftus-Cheek, Alonso; Mount, Hudson-Odoi; Werner.
Desfalques: Chilwell e Kante
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Telles; Matic, McTominay; Sancho, Fernandes, Rashford; Ronaldo.
Desfalques: Maguire (suspenso); Varane e Pogba (lesionados)