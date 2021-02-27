Chelsea x Manchester United: onde assistir e prováveis escalações

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Neste domingo, o Chelsea recebe o Manchester United em Stamford Bridge pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. A partida, que tem início às 13:30h (de Brasília), terá dois times que brigam por vagas na Champions League, ocupando o topo da tabela.

Veja a tabela do InglêsNa quinta colocação do Campeonato Inglês, o Chelsea busca a vitória para ultrapassar o West Ham e chegar à zona de classificação para a Champions League. Após a troca no comando técnico da equipe londrina, o futuro da equipe de Thomas Tuchel é uma incógnita.

- Nós somos um grupo forte com uma ligação forte. Isso nos torna difíceis de vencer - disse Thomas Tuchel, treinador do Chelsea.

O Manchester United ocupa a segunda colocação da Premier League, e enxerga uma grande diferença para o Manchester City, líder da competição. Com isso, os Red Devills tentam fazer o seu dever ao vencer partidas e garantir a classificação para a Champions League.

- Obviamente, o Chelsea vai ser um adversário difícil, mas fomos lá no ano passado e vencemos, então vamos tentar fazer isso de novo. Eles estão mantendo sua posição muito bem e estão se desenvolvendo muito bem, e não estão sofrendo muitos gols, então é um bom começo (para eles). Esperamos estragar isso - disse Harry Maguire, zagueiro e capitão do Manchester United.FICHA TÉCNICACHELSEA X MANCHESTER UNITED

Data e horário: 28/02/2021, às 13:30h (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Stuart AttwellAssistentes: Constantine Hatzidakis e Simon LongOnde assistir: ESPN Brasil

CHELSEA (Treinador: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Christensen e Rudiger; Reece James, Jorginho, Kovacic e Marcos Alonso; Mount, Werner e Giroud.

Desfalques: Thiago Silva (lesionado).

MANCHESTER UNITED (Treinador: Ole Gunnar Solskajer)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; McTominay e Fred; Bruno Fernandes, Rashford e Daniel James; Martial