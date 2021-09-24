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Chelsea x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

Em reedição da última final da Champions League, Chelsea e Manchester City enfrentam-se pela Premier League no Stamford Bridge...
LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 14:58

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 14:58

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / POOL / AFP
Neste sábado, o Chelsea recebe o Manchester City pela sexta rodada da Premier League no Stamford Bridge, em Londres. O confronto entre as duas equipes, que foram finalistas da última Champions League, ocorre às 8:30h (de Brasília).
Veja a tabela do InglêsInvicto neste início de Premier League, o Chelsea é o atual líder da competição, e está empatado com Liverpool e Manchester United com 13 pontos somados em cinco rodadas disputadas. Contra o City, os Blues buscam aumentar a diferença.
- Nos últimos três jogos, vejo três partidas 50/50. Não só a situação anterior, estou falando durante. Pequenos detalhes decidem, pequenas situações podem dar uma vantagem, você precisa de um pouco de sorte. Espero outro confronto 50/50 - disse Thomas Tuchel, treinador do Chelsea.
Com apenas uma derrota neste início de Premier League, contra o Tottenham, a equipe do Manchester City ocupa a quinta colocação da competição, com 10 pontos nas primeiras cinco rodadas. Neste sábado, os Cityzens buscam chegar à liderança do torneio.
- Preparamo-nos como nos preparamos para o Southampton e os jogos anteriores, tentamos ler o que são e o que fizemos nos últimos jogos. Cada jogo é um novo desafio para melhorar e aprender e ser melhor - disse Pep Guardiola, treinador do Manchester City.FICHA TÉCNICACHELSEA x MANCHESTER CITY - Premier League
Data e horário: 25/09/2021, às 8:30h (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Michael OliverAssistentes: Stuart Burt e Simon BennettOnde assistir: Star+
CHELSEA (Treinador: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger; Reece James, Jorginho, Kanté, Kovacic e Marcos Alonso; Havertz e Lukaku.
Desfalques: Pulisic e Mount (dúvidas).
MANCHESTER CITY (Treinador: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké e Cancelo; Rodri, De Bruyne e Bernardo Silva; Gabriel Jesus, Grealish e Ferran Torres.
Desfalques: Mendy (afastado); Stones e Laporte (dúvidas).

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