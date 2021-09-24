Chelsea x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / POOL / AFP

Neste sábado, o Chelsea recebe o Manchester City pela sexta rodada da Premier League no Stamford Bridge, em Londres. O confronto entre as duas equipes, que foram finalistas da última Champions League, ocorre às 8:30h (de Brasília).

Veja a tabela do InglêsInvicto neste início de Premier League, o Chelsea é o atual líder da competição, e está empatado com Liverpool e Manchester United com 13 pontos somados em cinco rodadas disputadas. Contra o City, os Blues buscam aumentar a diferença.

- Nos últimos três jogos, vejo três partidas 50/50. Não só a situação anterior, estou falando durante. Pequenos detalhes decidem, pequenas situações podem dar uma vantagem, você precisa de um pouco de sorte. Espero outro confronto 50/50 - disse Thomas Tuchel, treinador do Chelsea.

Com apenas uma derrota neste início de Premier League, contra o Tottenham, a equipe do Manchester City ocupa a quinta colocação da competição, com 10 pontos nas primeiras cinco rodadas. Neste sábado, os Cityzens buscam chegar à liderança do torneio.

- Preparamo-nos como nos preparamos para o Southampton e os jogos anteriores, tentamos ler o que são e o que fizemos nos últimos jogos. Cada jogo é um novo desafio para melhorar e aprender e ser melhor - disse Pep Guardiola, treinador do Manchester City.FICHA TÉCNICACHELSEA x MANCHESTER CITY - Premier League

Data e horário: 25/09/2021, às 8:30h (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Michael OliverAssistentes: Stuart Burt e Simon BennettOnde assistir: Star+

CHELSEA (Treinador: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger; Reece James, Jorginho, Kanté, Kovacic e Marcos Alonso; Havertz e Lukaku.

Desfalques: Pulisic e Mount (dúvidas).

MANCHESTER CITY (Treinador: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké e Cancelo; Rodri, De Bruyne e Bernardo Silva; Gabriel Jesus, Grealish e Ferran Torres.