futebol

Chelsea x Leicester: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipes reeditam final da Copa da Inglaterra em que os Foxes conquistaram o título no último final de semana. Times buscam garantir vaga na próxima Champions League...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 13:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mai 2021 às 13:20
Crédito: NICK POTTS / POOL / AFP
Em busca de uma vaga na próxima Champions League, Chelsea e Leicester reeditam a final da FA Cup na Premier League nesta terça-feira, às 16h15 (horário de Brasília). Os Foxes ocupam a 3ª colocação com 66 pontos, enquanto os Blues estão logo atrás com 64.Depende de si
- Após a final, alguém me perguntou se o jogo contra o Leicester havia sido um grande revés para esta terça, mas o pior resultado foi o que tivemos contra o Arsenal. É nossa culpa de estarmos próximos (do Liverpool) na tabela. Nós deixamos a porta aberta novamente. Nós temos que focar, pois ainda temos a sorte de depender somente da gente (para conquistar vaga na Champions League - disse Thomas Tuchel, técnico do Chelsea.
> Veja a tabela da Premier League
Retrovisor
Por outro lado, o Liverpool segue na cola de ambas as equipes após a incrível vitória diante do West Bromwich no último domingo. Os Reds estão com 63 pontos e ocupam a 5ª colocação da Premier League. A equipe de Jurgen Klopp entra em campo nesta quarta-feira diante do Burnley fora de casa.
FICHA TÉCNICA:Chelsea x Leicester
Data e horário: 18/5/2021, às 16h15 (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; James, Zouma e Rudiger; Azpilicueta, Kante, Kovacic e Chilwell; Mount, Havertz e Pulisic
Desfalques: Kovacic e Christensen (machucados)
LEICESTER (Técnico: Brendan Rodgers)Schmeichel; Castagne, Fofana e Soyuncu; Albrighton, Tielemans, Ndidi e Thomas; Perez e Maddison; Vardy
Desfalques: Jonny Evans, Harvey Barnes e James Justin (machucados)

