Chelsea x Leeds: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, o Chelsea recebe o Leeds, neste sábado, às 12h. O time de Londres está em terceiro, com 33 pontos, dois a menos do que o líder Manchester City e um atrás do Liverpool.
Já o clube do interior inglês é o 15º, com 16, e busca se afastar do Burnley, primeiro do Z3, que tem 10 pontos. A partida vai ter transmissão da ESPN e da STR +. FICHA TÉCNICA:Chelsea x Leeds - 16ª rodada do Campeonato Inglês/Premier League
Data e horário: 11/12/2021, às 12h (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN e Star+Árbitro: Chris Kavanagh
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Chalobah, Christensen e Rudiger; Azpilicueta, Jorginho (Saul), Barkley e Alonso; Mount e Havertz; Lukaku
Desfalques: Chalobah, Chilwelln e Kante (machucados); Kovacic (Covid-19); Jorginho (dúvida)
LEEDS (Técnico: Marcelo Bielsa)Meslier; Dallas, Ayling, Llorente, Struijk, Firpo; Raphinha, Klich, Forshaw, James; Roberts.
Desfalques: Cooper, Philips e Rodrigo (lesionados)