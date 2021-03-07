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futebol

Chelsea x Everton: onde assistir e prováveis escalações

No jogo desta segunda-feira, Chelsea e Everton duelam em confronto direto pelo 4º lugar da Premier League...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 12:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2021 às 12:15
Crédito: JON SUPER / POOL / AFP
Nesta segunda-feira, Chelsea e Everton se enfrentaram em jogo que vale muito para o decorrer da temporada. Com 47 pontos, os Blues estão na 4ª colocação querendo garantir a permanência no G-4. Já os Toffees, com um ponto a menos que o Chelsea estão na 5ª posição, e o objetivo também é entrar na zona de classificação para a Champions League. A partida será no Stamford Bridge, às 15h (de Brasília).
> Confira a Tabela da Premier LeagueIndicado ao prêmio de melhor treinador do mês na competição, Thomas Tuchel vem tendo início animador sob comando dos Blues. Ao todo, foram 18 pontos conquistados em 24 possíveis, abaixo apenas do líder City nesse período. O técnico comentou em coletiva sobre as qualidades do Everton para a partida de segunda-feira. - O Everton teve um início de temporada muito forte e também conseguiu uma grande vitória aqui em Anfield. Elenco muito forte, muito, muito físico, cheio de talento, atacantes fortes e perigosos, um treinador super forte à beira do campo, Carlo sabe como manter o ímpeto, ele sabe como manter o fluxo funcionando - completou Tuchel.
O Everton de Carlo Ancelotti vem embalado na competição: são três vitórias nas últimas três partidas contando com o brilho de Richarlison. O atacante marcou quatro gols nos últimos quatro jogos, sendo o primeiro jogador brasileiro a alcançar essa marca na Premier League.
FICHA TÉCNICAChelsea x Everton​Data e horário: 08/03/2021, às 15h (de Brasília)Local: Stamford BridgeOnde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESChelsea (treinador: Thomas Tuchel)​Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Hudson-Odoi, Mount; Werner
Desfalques: Thiago Silva (lesionado)
Everton (treinado: Carlo Ancelotti)​Pickford; Holgate, Godfrey, Keane, Digne; Doucoure, Allan, Davies, Sigurdsson; Calvert-Lewin, Richarlison
Desfalques: Yerry Mina e Gbamin (lesionados)

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