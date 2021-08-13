Chelsea x Crystal Palace: onde assistir e prováveis escalações

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Em partida válida pela rodada inicial da nova temporada da Premier League, o Chelsea receberá o Crystal Palace em sua casa, o Estádio de Stamford Bridge, em Londres, neste sábado. O confronto entre as duas equipes londrinas terá início às 11h (de Brasília).

Veja a tabela do InglêsApós conquistar a Supercopa da Uefa nesta quarta-feira nos pênaltis contra o Villarreal, o Chelsea fará a sua estreia na Premier League, onde busca o título da competição. Contra o Palace, os Blues buscam manter a sequência invicta da pré-temporada.

- Jogar uma final tão importante, entregar sob pressão e fazê-lo durante toda aquela meia temporada na Liga dos Campeões, e então ganhar um troféu tão grande no final dela. Acho que é uma grande experiência compartilhada que nós terá pelo resto do nosso tempo juntos. Mas ainda é necessário definir novas metas e alcançá-las com nova energia e nova fome de conquistas - disse Tuchel, treinador do Chelsea.

Assim como o Chelsea, o Crystal Palace também conseguiu ter uma pré-temporada bastante positiva, e não conheceu o sabor da derrota nos cinco jogos disputados. Foram quatro vitórias para os londrinos e apenas um empate.

- Thomas Tuchel é um dos grandes dirigentes da Europa, uma equipe muito forte ao seu redor. O Chelsea está jogando um ótimo futebol e será um jogo desafiador para nós, mas como eu disse, estamos prontos para isso, acreditamos em nós mesmos e estamos preparados para as dificuldades que enfrentaremos - disse Viera, treinador do Palace.FICHA TÉCNICACHELSEA x CRYSTAL PALACE - PREMIER LEAGUE

Data e horário: 14/08/2021, às 11h (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e Timothy WoodOnde assistir: ESPN Brasil

CHELSEA (Treinador: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Zouma e Rudiger; Hudson-Odoi, Kanté, Kovacic, Alonso, Havertz e Pulisic; Werner.

Desfalques: Ziyech (lesionado)

CRYSTAL PALACE (Treinador: Patrick Vieira)Guaita; Ward, Kouyaté, Guéhi e Mitchell; Riedewald, McArthur e Schlupp; Ayew, Zaha e Mateta.