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Chelsea x Crystal Palace: onde assistir e prováveis escalações

Nas estreia das duas equipes londrinas na Premier League 2021/2022, Chelsea e Crystal Palace enfrentam-se neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 15:44

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 15:44

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
Em partida válida pela rodada inicial da nova temporada da Premier League, o Chelsea receberá o Crystal Palace em sua casa, o Estádio de Stamford Bridge, em Londres, neste sábado. O confronto entre as duas equipes londrinas terá início às 11h (de Brasília).
Veja a tabela do InglêsApós conquistar a Supercopa da Uefa nesta quarta-feira nos pênaltis contra o Villarreal, o Chelsea fará a sua estreia na Premier League, onde busca o título da competição. Contra o Palace, os Blues buscam manter a sequência invicta da pré-temporada.
- Jogar uma final tão importante, entregar sob pressão e fazê-lo durante toda aquela meia temporada na Liga dos Campeões, e então ganhar um troféu tão grande no final dela. Acho que é uma grande experiência compartilhada que nós terá pelo resto do nosso tempo juntos. Mas ainda é necessário definir novas metas e alcançá-las com nova energia e nova fome de conquistas - disse Tuchel, treinador do Chelsea.
Assim como o Chelsea, o Crystal Palace também conseguiu ter uma pré-temporada bastante positiva, e não conheceu o sabor da derrota nos cinco jogos disputados. Foram quatro vitórias para os londrinos e apenas um empate.
- Thomas Tuchel é um dos grandes dirigentes da Europa, uma equipe muito forte ao seu redor. O Chelsea está jogando um ótimo futebol e será um jogo desafiador para nós, mas como eu disse, estamos prontos para isso, acreditamos em nós mesmos e estamos preparados para as dificuldades que enfrentaremos - disse Viera, treinador do Palace.FICHA TÉCNICACHELSEA x CRYSTAL PALACE - PREMIER LEAGUE
Data e horário: 14/08/2021, às 11h (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e Timothy WoodOnde assistir: ESPN Brasil
CHELSEA (Treinador: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Zouma e Rudiger; Hudson-Odoi, Kanté, Kovacic, Alonso, Havertz e Pulisic; Werner.
Desfalques: Ziyech (lesionado)
CRYSTAL PALACE (Treinador: Patrick Vieira)Guaita; Ward, Kouyaté, Guéhi e Mitchell; Riedewald, McArthur e Schlupp; Ayew, Zaha e Mateta.
Desfalques: Eze, Ferguson, Gallagher, Milivojevic e Olise (lesionados).

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