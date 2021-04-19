Chelsea x Brighton: saiba onde assistir e prováveis escalações

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Depois de garantir a vaga para a final da Copa da Inglaterra, o Chelsea volta a campo pela Premier League. Nesta terça-feira, os Blues encaram o Brighton, no Stamford Bridge, às 16h (de Brasília). A partida é válida pela 32ª rodada do torneio nacional.

+ Veja a tabela da Premier LeagueConcentrado na partida pela Premier League, o Chelsea vive a expectativa pelas semifinais e final de dois torneios eliminatórios. Em meio ao Inglês, os Blues disputam a Champions e a FA Cup, mas o técnico Thomas Tuchel disse que ainda não tem nada ganho.

- No momento, não temos nada. Qualificamo-nos para as semifinais (Champions League) e para a final (Copa da Inglaterra), mas agora não temos nada. A verdade é que você tem um título quando está com as mãos nele. Somente quando o árbitro apita o final - disse Tuchel.

+ Especialista diz “verdadeiro motivo” para a criação da Superliga na Europa; entendaFICHA TÉCNICA

Chelsea x BrightonCampeonato Inglês - 32ª rodada

Data e horário: 20/04/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Stuart AttwellAssistentes: Simon Bennett e Eddie SmartOnde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS TIMES

CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Zouma e Rüdiger; Hudson-Odoi, Jorginho, Kanté e Marcos Alonso; Mason Mount, Kai Havertz e Pulisic.

Desfalques: Kovacic e Christensen (lesionados).

BRIGHTON (Técnico: Graham Potter)Sánchez; White, Dunk e Veltman; Gross, Lallana, Bissouma e Moder; Trossard, Maupay e Welbeck.