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futebol

Chelsea x Brighton: saiba onde assistir e prováveis escalações

Equipes se enfrentam pela 32ª rodada do Campeonato Inglês e time de Londres tem que dividir as atenções com a Champions League e a Copa da Inglaterra...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 17:22

LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2021 às 17:22
Crédito: GLYN KIRK / POOL / AFP
Depois de garantir a vaga para a final da Copa da Inglaterra, o Chelsea volta a campo pela Premier League. Nesta terça-feira, os Blues encaram o Brighton, no Stamford Bridge, às 16h (de Brasília). A partida é válida pela 32ª rodada do torneio nacional.
+ Veja a tabela da Premier LeagueConcentrado na partida pela Premier League, o Chelsea vive a expectativa pelas semifinais e final de dois torneios eliminatórios. Em meio ao Inglês, os Blues disputam a Champions e a FA Cup, mas o técnico Thomas Tuchel disse que ainda não tem nada ganho.
- No momento, não temos nada. Qualificamo-nos para as semifinais (Champions League) e para a final (Copa da Inglaterra), mas agora não temos nada. A verdade é que você tem um título quando está com as mãos nele. Somente quando o árbitro apita o final - disse Tuchel.
+ Especialista diz “verdadeiro motivo” para a criação da Superliga na Europa; entendaFICHA TÉCNICA
Chelsea x BrightonCampeonato Inglês - 32ª rodada
Data e horário: 20/04/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Stuart AttwellAssistentes: Simon Bennett e Eddie SmartOnde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Zouma e Rüdiger; Hudson-Odoi, Jorginho, Kanté e Marcos Alonso; Mason Mount, Kai Havertz e Pulisic.
Desfalques: Kovacic e Christensen (lesionados).
BRIGHTON (Técnico: Graham Potter)Sánchez; White, Dunk e Veltman; Gross, Lallana, Bissouma e Moder; Trossard, Maupay e Welbeck.
Desfalques: Lamptey e Solly March (lesionados).

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