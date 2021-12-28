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Chelsea x Brighton: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Equipe de Tuchel segue na tentativa de encurtar a distância para o líder Manchester City...

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 15:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2021 às 15:22
À caça do líder Manchester City, o Chelsea entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Brighton, às 16h30. No Stamford Bridge, a equipe de Thomas Tuchel precisa de uma vitória para encurtar a diferença para três pontos e torcer por uma derrota da equipe de Pep Guardiola para o Brentford.
+ Clube inglês mira contratação do meia Isco, do Real Madrid Para o duelo, o Chelsea não contará com Thiago Silva e Kanté, que saíram lesionados na partida de boxing day contra o Aston Villa. Além da dupla, quem também está fora é Chilwell, que segue se recuperando de lesão no joelho e passará por procedimento cirúrgico. Antes da vitória contra os Villans por 3 a 1, os Blues amargaram dois empates contra Everton e Wolverhampton. Nesta terça, Kanté relembrou a conquista da Champions em vídeo oficial do clube.
+ Globe Soccer Awards: Mbappé é eleito melhor do mundo, e Ronaldinho recebe premiação por carreira
- Não éramos favoritos, então ganhar foi ótimo. O troféu é apenas uma vantagem, mas, na verdade, a jornada vai ficar conosco por muito tempo e sempre vamos nos lembrar disso. Às vezes quando falamos sobre isso nos faz sorrir, ou quando vemos as filmagens no campo de treinamento, sempre temos um sorriso. Quando vencermos, francamente, eu só quero aproveitar o momento e comemorar com os fãs - relembrou Kanté.
FICHA TÉCNICA:Chelsea x BrightonCampeonato Inglês - 20ª rodada
Data e horário: 29/12/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: Stamford Bridge (ING)Árbitro: Mike DeanOnde assistir: ESPN Brasil
Provável escalação do Chelsea:Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Ziyech, Mount; Lukaku. Técnico: Thomas Tuchel
Provável escalação do Brighton:Sanchez; Lamptey, Webster, Burn, Cucurella; Bissouma, Lallana, Mwepu; Mac Allister; Welbeck, Maupay. Técnico: Graham Potter
Crédito: JorginhoéumdosprincipaisdestaquesdoChelseanatemporada(Foto:JUSTINTALLIS/AFP

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