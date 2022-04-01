Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Chelsea x Brentford: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
Chelsea x Brentford: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

01 abr 2022 às 18:49

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 18:49

Neste sábado, Chelsea e Brentford se enfrentam no Stamford Bridge, às 11h (de Brasília), pela 31ª rodada da Premier League. Os donos da casa querem vencer para ficarem mais próximos da classificação para a Champions League da próxima temporada. Para os visitantes só a vitória interessa, uma vez que estão a oito pontos da zona de rebaixamento.Além disso, um bom resultado para os Blues servirá como uma injeção de ânimo para a partida contra o Real Madrid, que ocorrerá no próximo dia 06, às 16h (de Brasília), válida pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Uefa.
FICHA TÉCNICAChelsea x Brentford
Data e horário: 02/04/2022, às 11h.Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpillicueta, Thiago Silva, Rüdiger e Sarr; Kanté, Jorginho e Mount; Ziyech, Kai Havertz e Timo Werner.
BRENTFORD (Técnico: Thoams Frank)Raya; Ajer, Ethan Pinnock, Jansson e Henry; Mbeumo, Christian Eriksen, Nrgaard, Janelt e Wissa; Ivan Toney.
A vitória é o único resultado possível tanto para o Chelsea, quanto para o Brentford

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados