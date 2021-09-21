Chelsea x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa

Tem jogo eliminatória na Terra da Rainha nesta quarta-feira. Pela Copa da Liga Inglesa, Chelsea e Aston Villa se enfrentam pela terceira fase da competição. O jogo acontece no Stamford Bridge, às 15h45 (de Brasília). Em caso de empate, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.CHELSEALíder do Campeonato Inglês, o Chelsea quer mostrar que é um time copeiro. Após conquistar o título da Champions League na temporada passada, além de chegar à final da Copa da Inglaterra, os Blues tentam mais uma conquista sob o comando de Thomas Tuchel.
ASTON VILLANo meio da tabela da Premier League, o Aston Villa tenta surpreender uma das principais equipes da Inglaterra no momento. Agora, porém, a equipe de Dean Smith quer vencer o Chelsea após perder para os Blues há dez dias, também em Stamford Bridge, por 3 a 0.
FICHA TÉCNICA
Chelsea x Aston VillaCarabao Cup - Copa da Liga InglesaTerceira faseData e horário: 22/09/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Graham ScottAssistentes: Dan Cook e Simon LongTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Kepa Arrizabalaga; Azpilicueta, Chalobah e Christensen; Reece James, Saúl Ñíguez, Kovacic e Chilwell; Ziyech, Hudson-Odoi e Werner.
Desfalques: Mendy (lesionado); Pulisic (dúvida).
ASTON VILLA (Técnico: Dean Smith)Steer; Konsa, Tuanzebe, Hause e Ashley Young; Nakamba, Sanson, Traoré, Buendía e El Ghazi; Watkins.
Desfalques: Trézéguet e Davis Out (lesionados); Bailey, Targett, McGinn, Cash, Philogene-Bidace e Chukwuemeka (dúvidas).