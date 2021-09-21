Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Chelsea x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa
futebol

Chelsea x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa

Equipes fazem duelo pela terceira fase da competição eliminatória e quem perder dá adeus ao sonho do título. Em caso de empate, vaga será decidida nas cobranças de pênaltis...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 13:27

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 13:27

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
Tem jogo eliminatória na Terra da Rainha nesta quarta-feira. Pela Copa da Liga Inglesa, Chelsea e Aston Villa se enfrentam pela terceira fase da competição. O jogo acontece no Stamford Bridge, às 15h45 (de Brasília). Em caso de empate, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.CHELSEALíder do Campeonato Inglês, o Chelsea quer mostrar que é um time copeiro. Após conquistar o título da Champions League na temporada passada, além de chegar à final da Copa da Inglaterra, os Blues tentam mais uma conquista sob o comando de Thomas Tuchel.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
ASTON VILLANo meio da tabela da Premier League, o Aston Villa tenta surpreender uma das principais equipes da Inglaterra no momento. Agora, porém, a equipe de Dean Smith quer vencer o Chelsea após perder para os Blues há dez dias, também em Stamford Bridge, por 3 a 0.
+ Haaland na frente de Messi e CR7! Veja o número de gols de craques do futebol mundial aos 21 anosFICHA TÉCNICA
Chelsea x Aston VillaCarabao Cup - Copa da Liga InglesaTerceira fase​Data e horário: 22/09/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Graham ScottAssistentes: Dan Cook e Simon LongTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Kepa Arrizabalaga; Azpilicueta, Chalobah e Christensen; Reece James, Saúl Ñíguez, Kovacic e Chilwell; Ziyech, Hudson-Odoi e Werner.
Desfalques: Mendy (lesionado); Pulisic (dúvida).
ASTON VILLA (Técnico: Dean Smith)Steer; Konsa, Tuanzebe, Hause e Ashley Young; Nakamba, Sanson, Traoré, Buendía e El Ghazi; Watkins.
Desfalques: Trézéguet e Davis Out (lesionados); Bailey, Targett, McGinn, Cash, Philogene-Bidace e Chukwuemeka (dúvidas).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados