Chelsea vence o Tottenham e larga em vantagem por vaga na final da Copa da Liga Inglesa

Blues perto da decisão. Nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa, o Chelsea recebeu o Tottenham em um clássico londrino e a equipe de Thomas Tuchel bateu os Spurs por 2 a 0 para ficar com vantagem confortável em busca de uma vaga na final do torneio eliminatório. Os gols foram de Kai Havertz e Ben Davies (contra) no Stamford Bridge.

NO INÍCIOO começo de jogo não poderia ser melhor para o Chelsea. Antes dos cinco minutos, Marcos Alonso encontrou Kai Havertz dentro da área após erro da defesa dos Spurs e o alemão bateu na saída de Lloris para inaugurar o marcador no Stamford Bridge

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GOL CONTRAMelhor em campo, o Chelsea seguiu pressionando o Tottenham e os Blues ampliaram aos 33 minutos. Ziyech cobrou falta pela direita, o zagueiro Tanganga, do Tottenham, cabeceou para afastar, mas a bola bateu em seu companheiro Davies e morreu no próprio gol.

SEGUNDO TEMPO MORNONa etapa final, sem a necessidade de se expor tanto, o Chelsea diminuiu o ritmo e atacou menos. O Tottenham, que precisava diminuir a desvantagem, tentou crescer, mas parou na boa marcação azul. Werner teve a melhor chance para os Blues, mas parou em Lloris, enquanto Kane, de falta, viu Kepa Arrizabalaga fazer boa defesa.

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SEQUÊNCIAChelsea e Tottenham voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, desta vez na casa dos Spurs, para decidir quem irá à final da Copa da Liga Inglesa. Antes, porém, as duas equipes entram em campo pela Copa da Inglaterra. O time de Thomas Tuchel enfrenta o Chesterfield, no sábado, enquanto a equipe de Antonio Conte tem compromisso com o Morecambe, no domingo.