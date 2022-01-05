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Chelsea vence o Tottenham e larga em vantagem por vaga na final da Copa da Liga Inglesa

Time de Thomas Tuchel faz excelente primeiro tempo, dominando os Spurs, e poderá até perder por um gol de diferença no jogo de volta que mesmo assim avançará para a decisão...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 18:35

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 18:35

Blues perto da decisão. Nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa, o Chelsea recebeu o Tottenham em um clássico londrino e a equipe de Thomas Tuchel bateu os Spurs por 2 a 0 para ficar com vantagem confortável em busca de uma vaga na final do torneio eliminatório. Os gols foram de Kai Havertz e Ben Davies (contra) no Stamford Bridge.
NO INÍCIOO começo de jogo não poderia ser melhor para o Chelsea. Antes dos cinco minutos, Marcos Alonso encontrou Kai Havertz dentro da área após erro da defesa dos Spurs e o alemão bateu na saída de Lloris para inaugurar o marcador no Stamford Bridge
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GOL CONTRAMelhor em campo, o Chelsea seguiu pressionando o Tottenham e os Blues ampliaram aos 33 minutos. Ziyech cobrou falta pela direita, o zagueiro Tanganga, do Tottenham, cabeceou para afastar, mas a bola bateu em seu companheiro Davies e morreu no próprio gol.
SEGUNDO TEMPO MORNONa etapa final, sem a necessidade de se expor tanto, o Chelsea diminuiu o ritmo e atacou menos. O Tottenham, que precisava diminuir a desvantagem, tentou crescer, mas parou na boa marcação azul. Werner teve a melhor chance para os Blues, mas parou em Lloris, enquanto Kane, de falta, viu Kepa Arrizabalaga fazer boa defesa.
+ Veja nomes que vão agitar o vaivém europeu
SEQUÊNCIAChelsea e Tottenham voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, desta vez na casa dos Spurs, para decidir quem irá à final da Copa da Liga Inglesa. Antes, porém, as duas equipes entram em campo pela Copa da Inglaterra. O time de Thomas Tuchel enfrenta o Chesterfield, no sábado, enquanto a equipe de Antonio Conte tem compromisso com o Morecambe, no domingo.
Crédito: ChelseabuscaseusextotítulonahistóriadaCopadaLigaInglesa(Foto:ADRIANDENNIS/AFP

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