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Chelsea vence o Crystal Palace e está na final da FA Cup

Blues fazem primeiro tempo sonolento, mas despertam no segundo, vencem por 2 a 0 e agora irão enfrentar o Liverpool na grande decisão da Copa da Inglaterra, em maio...
LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2022 às 14:26

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 14:26

O Chelsea venceu o Crystal Palace por 2 a 0 neste domingo e está na final da FA Cup, a Copa da Inglaterra. Os gols foram marcados por Loftus-Cheek e Mason Mount, ambos no segundo tempo. Os dois times são de Londres, mas eles mediram forças em Wembley, que é público. Com o resultado, os Blues agora irão encarar o Liverpool na final, no dia 14 de maio, também em Wembley, como diz a tradição. Em fevereiro, eles também decidiram a Copa da Liga Inglesa, vencida pelos Reds, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. BLUES COMEÇAM DORMINDO, MAS ACORDAM NA SEGUNDA ETAPA
De olho na sequência do Campeonato Inglês, o treinador Thomas Tuchel poupou nomes como Lukaku, Kanté, Pulisic e Thiago Silva, que começaram no banco do Chelsea. Além deles, Chilwell e Hudson-Odoi estavam machucados. Aos 26, Kovacic machucou e deu lugar a Loftus-Cheek.
Mesmo moroso e com esses problemas, o Chelsea foi melhor no primeiro tempo. As melhores chegadas saíram dos pés de Mason Mount. Ainda na primeira etapa, duas cenas lamentáveis nos Blues: uma furada de Azpilicueta e um amarelo para Havertz após se jogar cavando pênalti.
O lance mais bonito do primeiro tempo foi uma linda defesa de Mendy, do Chelsea, após chute de Kouyaté. No entanto, o lance foi impedido pouco depois.
Na etapa complementar, o Chlelsea voltou disposto a decidir logo. Além disso, Tuchel foi logo lançando as estrelas. Rudiger quase marcou de fora da área, enquanto Kouyaté respondeu em boa cabeçada, mas para fora. Aos 19, Havertz cruzou e a bola sobrou para Loftus-Cheek, que marcou da entrada da área. Pouco depois, Timo Werner tocou e Mount fez outro belo gol para os Blues: 2 a 0. Ainda houve tempo de Lukaku dar um chute na trave, o que não fez falta.
PRÓXIMOS COMPROMISSOS
O Chelsea volta a campo agora na próxima quarta-feira, às 15h45, para um clássico com o Arsenal, no Stamford Bridge, em jogo atrasado da 25ª rodada da Premier League. Os Blues estão em terceiro, com 62 pontos, atrás de Manchester City (74) e LIverpool (73), ambos com um jogo a mais: 31 a 30.
Já o Palace viajará para encarar o Newcastle, também na próxima quarta-feira e no mesmo horário, mas em compromisso adiado da 30ª rodada. O Crystal está em 13º lugar, com 37 pontos.
Crédito: OjovemMasonMountfoiumdosdestaquesefezumdosgolsdavitóriadoChelsea(Foto:BenStansall/AFP

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