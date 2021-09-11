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futebol

Chelsea vence o Aston Villa e mantém invencibilidade na Premier League

Com primeiro gol de Romelu Lukaku em Stamford Bridge, Chelsea soma mais uma vitória ao bater o Aston Villa...
LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 15:31

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 15:31

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
Neste sábado, o Chelsea somou mais uma vitória nesta edição da Premier League ao bater o Aston Villa por 3 a 0. Com dois gols de Romelu Lukaku e um de Mateo Kovacic, os Blues venceram em partida da quarta rodada da competição.Veja a tabela do InglêsPRIMEIRO TEMPOO Chelsea saiu na frente do placar já no início do confronto deste sábado, indicando que poderia fazer uma boa partida. Aos quinze minutos de jogo, os Blues saíram na frente do placar com Romelu Lukaku, que recebeu a assistência de Kovacic.
Atrás do placar, o Aston Villa não deixou a vida dos jogadores do Chelsea fácil, e atacou bastante na primeira etapa. Foram onze finalizações para os visitantes, que pararam no goleiro Mendy e no zagueiro Thiago Silva, e não marcaram um gol.
SEGUNDO TEMPO​O início da segunda etapa viu mais um gol marcado pelo Chelsea, que assumiu uma posição de maior tranquilidade na partida. O meio-campista Mateo Kovacic, autor de uma assistência, foi o responsável pelo segundo gol do confronto aos quatro minutos.
Nos acréscimos, o Chelsea conseguiu colocar a cereja no topo do bolo, e marcou o terceiro gol. Aos 48 minutos do segundo tempo, Romelu Lukaku recebeu de Azpilicueta e marcou um belo gol para fechar a conta em 3 a 0 para os Blues.
SEQUÊNCIA​O Chelsea enfrenta o Zenit às 16h (de Brasília) desta terça-feira pela Champions League. O Aston Villa, por sua vez, enfrenta o Everton às 13:30h (de Brasília) do dia 18 pela Premier League.

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