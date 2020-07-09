Chelsea sonha em contratar Kai Havertz, do Bayer Leverkusen

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De acordo com os principais jornais britânicos, o Chelsea sonha em contar com Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, na próxima temporada. Com isso, o clube londrino está disposto a vender vários jogadores para ter capacidade financeira para trazer o meio-campista alemão, um dos principais destaques da Bundesliga.

Para a temporada 2020/21, os Blues, do magnata Roman Abramovich, já contrataram Hakim Ziyech e Timo Werner, mas planejam reforçar ainda mais o time, a pedido do treinador Frank Lampard. Ainda segundo a mídia inglesa, o Chelsea fará todo o possível para conseguir contratar o jovem alemão, visando sobretudo a Champions League 2020/21.

O Bayer Leverkusen exige 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões) para liberar o jogado. Conforme noticiado jornal alemão “Bild”, o meia-atacante Kai Havertz pediu à diretoria do clube para ser negociado na próxima janela de transferências. Além do Chelsea, ele está na mira de Bayern de Munique, Real Madrid e Barcelona.