Chelsea segue na esperança pela contratação de Donnarumma

O Chelsea segue com esperanças em contratar Donnarumma na próxima temporada. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", o jogador interrompeu as negociações de contrato com o Milan. O vínculo do goleiro com o clube italiano se encerra ao final desta temporada.O atleta recebe cerca de 100 mil libras (R$ 775 mil) por semana e o Milan ofereceu 133 mil libras (R$ 1 milhão) por semana, mas a proposta foi recusada. Além do clube da Premier League, o Paris Saint-Germain também monitora a situação do italiano.