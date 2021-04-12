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futebol

Chelsea segue na esperança pela contratação de Donnarumma

Jovem goleiro italiano interrompeu negociações com o Milan e vínculo do atleta termina ao fim desta temporada. Clube inglês contratou Mendy na última janela de transferências...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 11:26

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 11:26
Crédito: AFP
O Chelsea segue com esperanças em contratar Donnarumma na próxima temporada. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", o jogador interrompeu as negociações de contrato com o Milan. O vínculo do goleiro com o clube italiano se encerra ao final desta temporada.O atleta recebe cerca de 100 mil libras (R$ 775 mil) por semana e o Milan ofereceu 133 mil libras (R$ 1 milhão) por semana, mas a proposta foi recusada. Além do clube da Premier League, o Paris Saint-Germain também monitora a situação do italiano.
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Na última janela de transferências, o Chelsea contratou Edouard Mendy, do Rennes, para a posição por conta das atuações ruins de Kepa. Os londrinos enxergam a chegada de Donnarumma como uma oportunidade de mercado e não como uma necessidade desta vez.

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