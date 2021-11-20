Chelsea se impõe, derrota o Leicester fora de casa e segue na liderança da Premier League

O Chelsea conquistou uma grande e imponente vitória sobre o Leicester, fora de casa, pela Premier League por 3 a 0. A equipe de Thomas Tuchel mostrou muita intensidade e contou com gols de Rudiger, Kanté e Pulisic para seguir na liderança e em busca do título do Campeonato Inglês.INÍCIO FULMINANTEMesmo atuando fora de casa, o líder da Premier League dominou o primeiro tempo do início ao fim. Aos três minutos, Chilwell recebeu longo lançamento de Jorginho, infiltrou na área e finalizou no travessão. Aos 13 minutos, Rudiger aproveitou uma cobrança de escanteio e inaugurou o marcador de cabeça.

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LEI DO EXLogo após o primeiro gol dos Blues, Kanté teve a chance de ampliar o resultado ao receber lançamento, sair na cara de Schmeichel e tocar na saída do dinamarquês, que fez uma defesa com os pés como um goleiro de handebol. Aos 27, o meia francês recebeu uma bola na intermediária de ataque, carregou até a entrada da área e finalizou colocado para aumentar o placar.

LÁ E CÁO início da segunda etapa começou como o primeiro tempo. Aos sete minutos, Chilwell recebeu passe de Hudson-Odoi e finalizou rasteiro para excelente defesa de Schmeichel. Aos 17, o Leicester chegou com perigo pela primeira vez no jogo com Amartey aproveitando uma bola oferecida na intermediária e finalizando para ótima defesa de Mendy.

DEDO DO TÉCNICONo decorrer do segundo tempo, Tuchel promoveu as entradas de Pulisic e Ziyech. Aos 22 minutos, o camisa 10 recebeu um lançamento na área do camisa 22, mas bateu para fora. No ataque seguinte, o marroquino fez ótima jogada pelo lado direito, encontrou o norte-americano livre de marcação na área para marcar o terceiro gol do Chelsea.