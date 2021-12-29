futebol

Chelsea sai na frente, leva empate no fim e tropeça na caça ao City

Lukaku marcou para os Blues, mas Welbeck deixou tudo igual aos 46' do segundo tempo...
LanceNet

Publicado em 

29 dez 2021 às 18:33

O Chelsea tropeçou na caça ao Manchester City ao empatar com o Brighton nesta quarta-feira. No Stamford Bridge, a equipe de Thomas Tuchel ficou apenas no 1 a 1 com os adversários, que conseguiram o gol do empate nos acréscimos do segundo tempo, com Welbeck. Lukaku marcou para os Blues, que agora estão na vice-liderança, oito pontos atrás do time de Pep Guardiola.
A primeira chance de perigo no jogo foi dos donos da casa aos seis minutos, quando Hudson-Odoi chutou colocado para o corte de Cucurella de cabeça. Dez minutos depois, Azpillicueta aproveitou bola mal afastada na área e chutou para o gol, mas o arremate pegou na trave. O primeiro chute do Brighton veio só aos 17', quando Cucurella arrisou sem perigo de fora da área.
Melhor em campo, o Chelsea abriu o placar aos 27 minutos. Após cobrança de escanteio de Mason Mount, Lukaku tocou de cabeça para o fundo das redes. Após sofrer o gol, o Brighton melhorou no jogo e chegou duas vezes com perigo. A primeira com Lallana, que parou em Mendy, e a segunda já nos acréscimos, com Mac Allister, também defendida pelo goleiro.
O segundo tempo começou assim como terminou o primeiro, com os visitantes melhor em campo. Aos sete minutos, Mendy apareceu mais uma vez, dessa vez para defender chute forte de fora da área e Bissouma. Quatro minutos depois, Maupay recebeu de Lallana e chutou cruzado, rente à trave do goleiro do Chelsea. O atacante assustou de novo aos 14', mas Rudiger salvou.
O Chelsea só chegou com perigo novamente aos 27 minutos do segundo tempo, quando Alonso chutou rasteiro pela linha de fundo. Cinco minutos depois, Mount aproveitou passe de Lukaku e arrematou para o gol, mas a bola desviou e saiu pela linha de fundo. Nos acréscimos, Welbeck empatou a partida de cabeça após cruzamento da direita e deu números finais à partida.
Crédito: ChelseatropeçoucontraoBrightonnestaquarta-feira(Reprodução/Twitter

