Chelsea quer formar dupla de zaga com Thiago Silva e Alaba

O Chelsea quer abrir conversas para renovar o contrato do zagueiro Thiago Silva, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Os dirigentes dos Blues estão satisfeitos com a presença do brasileiro no elenco, mas o veterano encerra seu vínculo ao final desta temporada. O objetivo é renovar com o defensor por mais um ano.Apesar do interesse em manter o jogador de 36 anos, o clube londrino também pensa na contratação de David Alaba, segundo o “The Telegraph”. O austríaco está em seus últimos meses atuando pelo Bayern, já decidiu que irá deixar o futebol alemão, mas os Blues pedem uma redução na pedida salarial do atleta para contratá-lo.