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futebol

Chelsea quer formar dupla de zaga com Thiago Silva e Alaba

Clube inglês já traça planos para renovar contrato do brasileiro por mais uma temporada e pede que austríaco reduza pedida salarial para jogar pela equipe de Thomas Tuchel...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 11:22

LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 11:22
Crédito: Thiago Silva é avaliado positivamente dentro do Chelsea (NEIL HALL/AFP
O Chelsea quer abrir conversas para renovar o contrato do zagueiro Thiago Silva, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Os dirigentes dos Blues estão satisfeitos com a presença do brasileiro no elenco, mas o veterano encerra seu vínculo ao final desta temporada. O objetivo é renovar com o defensor por mais um ano.Apesar do interesse em manter o jogador de 36 anos, o clube londrino também pensa na contratação de David Alaba, segundo o “The Telegraph”. O austríaco está em seus últimos meses atuando pelo Bayern, já decidiu que irá deixar o futebol alemão, mas os Blues pedem uma redução na pedida salarial do atleta para contratá-lo.
> Veja a tabela da Premier League
O plano do Chelsea é formar uma dupla de zaga com Thiago Silva e Alaba, mas a situação do brasileiro é mais fácil de ser tratada. O agente do atleta irá conversar com o clube nas próximas semanas e o desejo do jogador é visto como o principal ponto para sua permanência ou não. Já o austríaco deve analisar as melhores opções no mercado.

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