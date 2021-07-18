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futebol

Chelsea planeja oferecer proposta pela contratação de Lewandowski

Diante das dificuldades encontradas em contratar Erling Haaland do Borussia Dortmund, clube inglês vê no veterano do Bayern uma opção nesta janela de transferências...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 09:54

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 09:54
Crédito: Kirill KUDRYAVTSEV / POOL / AFP
Após o Manchester City considerar a contratação de Lewandowski, o Chelsea está disposto a oferecer 60 milhões de euros (R$ 360,8 milhões) ao Bayern de Munique pelo centroavante polonês diante das dificuldades em contratar Erling Haaland, segundo o "The Sun".O técnico Thomas Tuchel busca um artilheiro para resolver os problemas do ataque dos Blues. Timo Werner não conseguiu ter o mesmo sucesso em sua primeira temporada na Inglaterra, enquanto Giroud foi negociado com o Milan e Tammy Abraham busca um outro destino.
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Lewandowski é visto como uma opção mais acessível neste momento por conta dos 32 anos e do contrato até 2023 com o Bayern de Munique. No entanto, o Chelsea deve ter a concorrência do Manchester City, uma vez que a equipe de Pep Guardiola não tem sucesso na busca por Harry Kane.
Além disso, a saída de Haaland é tratada como inviável na Alemanha. A partir de 2022, o norueguês terá uma cláusula de rescisão contratual no valor de 75 milhões de euros e deverá ser disputado pelos principais clubes do velho continente.

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