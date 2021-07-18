Chelsea planeja oferecer proposta pela contratação de Lewandowski

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Após o Manchester City considerar a contratação de Lewandowski, o Chelsea está disposto a oferecer 60 milhões de euros (R$ 360,8 milhões) ao Bayern de Munique pelo centroavante polonês diante das dificuldades em contratar Erling Haaland, segundo o "The Sun".O técnico Thomas Tuchel busca um artilheiro para resolver os problemas do ataque dos Blues. Timo Werner não conseguiu ter o mesmo sucesso em sua primeira temporada na Inglaterra, enquanto Giroud foi negociado com o Milan e Tammy Abraham busca um outro destino.

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Lewandowski é visto como uma opção mais acessível neste momento por conta dos 32 anos e do contrato até 2023 com o Bayern de Munique. No entanto, o Chelsea deve ter a concorrência do Manchester City, uma vez que a equipe de Pep Guardiola não tem sucesso na busca por Harry Kane.