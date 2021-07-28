Chelsea planeja incluir zagueiro em busca por jovem francês do Sevilla

Crédito: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Em busca da contratação do zagueiro Jules Koundé, o Chelsea está em conversas avançadas com o Sevilla pela transferência. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube inglês pode incluir Kurt Zouma, também defensor, na negociação.Os Blues já entraram em acordo com o jovem de 22 anos e considerado uma das maiores promessas da França por um contrato até 2026. No entanto, os valores da transação ainda não estão definidos, embora cresça a expectativa por uma solução nos próximos dias.

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Por outro lado, Zouma surgiu no Saint-Etienne como uma grande joia, mas após algumas lesões na Inglaterra não conseguiu ter uma sequência como desejado e acabou sendo emprestado. No entanto, o francês foi importante peça dos Blues nas duas últimas temporadas e recuperou o seu prestígio.