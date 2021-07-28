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futebol

Chelsea planeja incluir zagueiro em busca por jovem francês do Sevilla

Clube inglês tem princípio de acordo com Jules Koundé, mas precisa definir operação com equipe espanhola. Blues podem envolver Kurt Zouma na negociação...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 09:01

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 09:01
Crédito: ATTILA KISBENEDEK / AFP
Em busca da contratação do zagueiro Jules Koundé, o Chelsea está em conversas avançadas com o Sevilla pela transferência. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube inglês pode incluir Kurt Zouma, também defensor, na negociação.Os Blues já entraram em acordo com o jovem de 22 anos e considerado uma das maiores promessas da França por um contrato até 2026. No entanto, os valores da transação ainda não estão definidos, embora cresça a expectativa por uma solução nos próximos dias.
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Por outro lado, Zouma surgiu no Saint-Etienne como uma grande joia, mas após algumas lesões na Inglaterra não conseguiu ter uma sequência como desejado e acabou sendo emprestado. No entanto, o francês foi importante peça dos Blues nas duas últimas temporadas e recuperou o seu prestígio.
Nesta janela de transferências, Koundé é um dos nomes mais desejados pelos grandes clubes da Europa, embora o Chelsea esteja perto de concluir a operação. Já Zouma está entre as opções do Tottenham para repor a saída de Alderweireld.

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