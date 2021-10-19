Chelsea negocia renovação contratual de Mason Mount com um dos maiores salários do clube

Crédito: BEN STANSALL / AFP

Um dos principais nomes do Chelsea, o meia-atacante Mason Mount está perto de ter o seu valor reconhecido pelo clube inglês. De acordo com informações da imprensa do Velho Continente, o jogador de 22 anos deverá receber em breve uma proposta para renovar o seu contrato, elevando o patamar salarial.Segundo o portal "Goal", Mount tem atualmente um dos menos salários do elenco londrino, recebendo na casa dos 3,7 milhões de libras (R$ 28,3 milhões) por ano, mas passará a ganhar no nível dos maiores vencimentos, como Kai Havertz. O alemão ganha 16,2 milhões de libras (R$ 124 milhões).

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Ainda de acordo com o portal, apesar da vontade da renovação, Mason Mount é o terceiro numa lista de prioridades para estender o vínculo. Antes do meia, os zagueiros Andreas Christensen e Antonio Rüdiger, ambos com contrato até o fim da temporada, devem ser procurados.

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