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Chelsea negocia renovação contratual de Mason Mount com um dos maiores salários do clube

Jogador de 22 anos converteu-se em um dos principais nomes dos Blues desde a chegada de Thomas Tuchel e agora deverá ter uma valorização como recompensa...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 13:51

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 13:51

Crédito: BEN STANSALL / AFP
Um dos principais nomes do Chelsea, o meia-atacante Mason Mount está perto de ter o seu valor reconhecido pelo clube inglês. De acordo com informações da imprensa do Velho Continente, o jogador de 22 anos deverá receber em breve uma proposta para renovar o seu contrato, elevando o patamar salarial.Segundo o portal "Goal", Mount tem atualmente um dos menos salários do elenco londrino, recebendo na casa dos 3,7 milhões de libras (R$ 28,3 milhões) por ano, mas passará a ganhar no nível dos maiores vencimentos, como Kai Havertz. O alemão ganha 16,2 milhões de libras (R$ 124 milhões).
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Ainda de acordo com o portal, apesar da vontade da renovação, Mason Mount é o terceiro numa lista de prioridades para estender o vínculo. Antes do meia, os zagueiros Andreas Christensen e Antonio Rüdiger, ambos com contrato até o fim da temporada, devem ser procurados.
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Formado nas categorias de base do Chelsea, Mason Mount está no clube desde 2015 e tem contrato até junho de 2024. Na atual temporada, o camisa 19 entrou em campo nove vezes, mas não balançou as redes. Ao todo, são 116 jogos pelos Blues, com 17 gols marcados e 16 assistências.

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