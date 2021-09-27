Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chelsea mira contratação de Chiesa, da Juventus, para a próxima temporada

Jogador de 23 anos é um dos principais nomes do futebol italiano atualmente, e Blues podem fazer proposta superior a R$ 750 milhões para contar com o meia-atacante...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 15:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 15:34
Crédito: AFP
Um dos principais nomes da Juventus, o meia-atacante Federico Chiesa pode estar com os dias contados no clube de Turim. De acordo com informações da imprensa italiana, o Chelsea tem interesse no jogador de 23 anos e pode fazer uma proposta à Velha Senhora pelo atleta no próximo verão europeu.Segundo o portal "Calciomercato", os Blues já tinham em mente o nome de Chiesa na última janela de transferências, mas não houve avanço nas conversas. Para 2022, a equipe de Roman Abramovich estaria disposta a oferecer até 120 milhões de euros (R$ 750 milhões) para contar com o jogador.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
Ainda de acordo com a publicação, o Chelsea não é o único clube interessado em Federico Chiesa. Os londrinos enfrentam a concorrência de Liverpool e Bayern de Munique, que monitoram a situação do atleta da Juventus nos bastidores.
+ Tem brasileiro na lista! Saiba quem são os 40 finalistas ao prêmio Golden Boy 2021
Destaque da Itália na última Eurocopa, Chiesa marcou dois gols na campanha do título europeu da Azzurri. Na temporada 2021/22, pela Juventus, o camisa 22 entrou em campo cinco vezes pela Velha Senhora e marcou um gol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados