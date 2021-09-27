Chelsea mira contratação de Chiesa, da Juventus, para a próxima temporada

Um dos principais nomes da Juventus, o meia-atacante Federico Chiesa pode estar com os dias contados no clube de Turim. De acordo com informações da imprensa italiana, o Chelsea tem interesse no jogador de 23 anos e pode fazer uma proposta à Velha Senhora pelo atleta no próximo verão europeu.Segundo o portal "Calciomercato", os Blues já tinham em mente o nome de Chiesa na última janela de transferências, mas não houve avanço nas conversas. Para 2022, a equipe de Roman Abramovich estaria disposta a oferecer até 120 milhões de euros (R$ 750 milhões) para contar com o jogador.
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Ainda de acordo com a publicação, o Chelsea não é o único clube interessado em Federico Chiesa. Os londrinos enfrentam a concorrência de Liverpool e Bayern de Munique, que monitoram a situação do atleta da Juventus nos bastidores.
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Destaque da Itália na última Eurocopa, Chiesa marcou dois gols na campanha do título europeu da Azzurri. Na temporada 2021/22, pela Juventus, o camisa 22 entrou em campo cinco vezes pela Velha Senhora e marcou um gol.