Chelsea mira contratação de Chiesa, da Juventus, para a próxima temporada

Um dos principais nomes da Juventus, o meia-atacante Federico Chiesa pode estar com os dias contados no clube de Turim. De acordo com informações da imprensa italiana, o Chelsea tem interesse no jogador de 23 anos e pode fazer uma proposta à Velha Senhora pelo atleta no próximo verão europeu.Segundo o portal "Calciomercato", os Blues já tinham em mente o nome de Chiesa na última janela de transferências, mas não houve avanço nas conversas. Para 2022, a equipe de Roman Abramovich estaria disposta a oferecer até 120 milhões de euros (R$ 750 milhões) para contar com o jogador.