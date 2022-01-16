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futebol

Chelsea mira a contratação de atacante da Inter de Milão

Ivan Perisic atrai o interesse do clube inglês, uma vez que Thomas Tuchel procura mais opções de atletas no elenco que joguem pelas extremidades do campo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jan 2022 às 10:03

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 10:03

O Chelsea observa o mercado com atenção e mira a contratação de Ivan Perisic na janela de transferências de janeiro, segundo o "The Mirror". O técnico Thomas Tuchel procura por um nome que possa atuar nas laterais do campo, principalmente após a lesão de Ben Chilwell, que está fora da temporada.Com isso, os Blues contam apenas com Marcos Alonso na ala esquerda, mas enxergam o croata como o candidato ideal para fornecer cobertura e competição ao espanhol. Além disso, o clube londrino também não conta com Reece James, lateral-direito, pelas próximas semanas também devido a uma lesão.
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Apesar de ser meio-campista de origem, Perisic já atuou como ala na Inter de Milão e tem noção da posição. O veterano de 32 anos tem contrato com o clube italiano até o fim da temporada, mas pode antecipar a sua despedida, embora também esteja disposto a buscar uma renovação contratual.
Thomas Tuchel também exigiu ao Flamengo o retorno do atacante Kenedy, que pode ser uma alternativa para atuar na lateral esquerda quando necessário. No entanto, o brasileiro não caiu nas graças do clube e dos torcedores desde que foi contrato junto ao Fluminense em 2015.
Crédito: IvanPerisicsetornaalvodoChelseanajaneladetransferências(Foto:AFP

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