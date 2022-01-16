Chelsea mira a contratação de atacante da Inter de Milão

O Chelsea observa o mercado com atenção e mira a contratação de Ivan Perisic na janela de transferências de janeiro, segundo o "The Mirror". O técnico Thomas Tuchel procura por um nome que possa atuar nas laterais do campo, principalmente após a lesão de Ben Chilwell, que está fora da temporada.Com isso, os Blues contam apenas com Marcos Alonso na ala esquerda, mas enxergam o croata como o candidato ideal para fornecer cobertura e competição ao espanhol. Além disso, o clube londrino também não conta com Reece James, lateral-direito, pelas próximas semanas também devido a uma lesão.

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Apesar de ser meio-campista de origem, Perisic já atuou como ala na Inter de Milão e tem noção da posição. O veterano de 32 anos tem contrato com o clube italiano até o fim da temporada, mas pode antecipar a sua despedida, embora também esteja disposto a buscar uma renovação contratual.

Thomas Tuchel também exigiu ao Flamengo o retorno do atacante Kenedy, que pode ser uma alternativa para atuar na lateral esquerda quando necessário. No entanto, o brasileiro não caiu nas graças do clube e dos torcedores desde que foi contrato junto ao Fluminense em 2015.