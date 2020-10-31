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futebol

Chelsea joga bem, bate o Burnley fora de casa e entra no G-4 do Inglês

Ziyech, Zouma e Werner marcam para o clube londrino, que salta sete posições na tabela. Clube tem um jogo a mais e ainda pode ser ultrapassado na rodada...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 14:05

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 14:05
Crédito: Jogadores do Chelsea comemoram gol (MOLLY DARLINGTON / POOL / AFP
Após dois empates consecutivos, o Chelsea reencontrou o caminho das vitórias na Premier League neste sábado. Com gols de Ziyech, Zouma e Werner, os Blues venceram o Burnley fora de casa por 3 a 0 e deram um salto na tabela. O clube londrino chegou aos 12 pontos e assumiu de forma provisória o 4º lugar, mas com uma partida a mais que os concorrentes diretos.INÍCIO PROMISSORApós perder o início da temporada com uma lesão, o atacante Hakim Ziyech já começou a provar o porquê de tanta badalação. O ponta marroquino, que já havia marcado no meio de semana pela Liga dos Campeões, voltou a balançar as redes e abriu o caminho da vitória dos Blues. Aos 25 do primeiro tempo, Abraham fez o pivô e ajeitou para Ziyech que chegou batendo e abriu o placar.
ZAGUEIRO ARTILHEIROMesmo com tantas estrelas no ataque, o Chelsea também pode contar com mais um goleador no sistema defensivo. Além de grande partida na zaga, o francês Kurt Zouma voltou a marcar, aos 17 do segundo tempo, após cobrança de escanteio de Mount. Este foi o terceiro gol do zagueiro nesta edição da Premier League.
CONEXÃO ALEMANHA-MARROCOSOutro que chegou ao terceiro gol na Premier League foi o alemão Timo Werner. Aos 24 do segundo tempo, ele recebeu belo passe de Ziyech e finalizou com categoria para bater o goleiro Nick Pope e colocar ponto final na vitória dos Blues. Werner se junta a Zouma e Jorginho no posto de artilheiros do Chelsea na competição.

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