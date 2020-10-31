Chelsea joga bem, bate o Burnley fora de casa e entra no G-4 do Inglês

Após dois empates consecutivos, o Chelsea reencontrou o caminho das vitórias na Premier League neste sábado. Com gols de Ziyech, Zouma e Werner, os Blues venceram o Burnley fora de casa por 3 a 0 e deram um salto na tabela. O clube londrino chegou aos 12 pontos e assumiu de forma provisória o 4º lugar, mas com uma partida a mais que os concorrentes diretos.INÍCIO PROMISSORApós perder o início da temporada com uma lesão, o atacante Hakim Ziyech já começou a provar o porquê de tanta badalação. O ponta marroquino, que já havia marcado no meio de semana pela Liga dos Campeões, voltou a balançar as redes e abriu o caminho da vitória dos Blues. Aos 25 do primeiro tempo, Abraham fez o pivô e ajeitou para Ziyech que chegou batendo e abriu o placar.