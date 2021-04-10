  Chelsea goleia o Crystal Palace e sobe na tabela do Inglês em busca de vaga para a Champions League
Chelsea goleia o Crystal Palace e sobe na tabela do Inglês em busca de vaga para a Champions League

Equipe dos Blues conseguiu goleada por 4 a 1, e agora aguarda resultado do West Ham para segurar a quarta colocação...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 15:20

LanceNet

10 abr 2021 às 15:20
Crédito: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP
O Selhurst Park, em Londres, recebeu, neste sábado, o confronto entre Crystal Palace e Chelsea pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. A partida entre as duas equipes londrinas terminou com vitória dos Blues por 4 a 1, e os visitantes marcaram com Pulisic (duas vezes) , Havertz e Zouma, enquanto a equipe da casa teve seu único gol marcado por Benteke.
Veja a tabela do InglêsGOLS NO COMEÇOA 'carta da vitória' foi colocada nas mesas do Selhurst Park pelo Chelsea já no início da partida. Aos oito minutos de jogo, os Blues foram ao ataque, e marcaram o primeiro gol com Kai Havertz após assistência de Callum Hudson-Odoi. Logo na sequência do primeiro gol, dois minutos depois, Havertz deu a assistência para Pulisic ampliar.
TRÊS É DEMAIS​Ainda na primeira etapa, o Chelsea fez mais um gol, mostrando ao Crystal Palace que não haveria espaço para uma reação ainda nos 45 minutos iniciais. Dessa forma, a assistência de Mason Mount foi essencial para o zagueiro Kurt Zouma marcar.
DIMINUIUO Crystal Palace conseguiu a sua oportunidade de diminuir apenas aos dezoito minutos da segunda etapa, e conseguiu marcar o seu gol. A assistência de Jeffrey Schlupp achou o atacante belga Christian Benteke, que colocou o 3 a 1 no placar.
A CONTA, POR FAVOR​Já perto do final da partida e com o confronto sob o seu controle, o Chelsea fez mais um gol apenas para finalizar a goleada. Aos 33 minutos do segundo tempo, o atacante Christian Pulisic foi oportunista no ataque, e fez o quarto dos Blues para pedir a conta da partida.
SEQUÊNCIAO Crystal Palace enfrenta o Southampton no próximo sábado, às 11h (de Brasília). O Chelsea, por sua vez, enfrenta o Porto às 16h (de Brasília) desta terça-feira.

